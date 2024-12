Plopsaland De Panne sluit attracties wegens het koude weer

Bezoekers van Plopsaland De Panne zullen het vandaag moeten doen zonder verschillende rollercoasters. Enkele attracties zijn gesloten vanwege de koude weersomstandigheden. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Parkgangers betalen wel nog de volle prijs en lijken daar niet tevreden mee.

Onder andere de ‘The Ride to Happiness by Tomorrowland’, ‘Anubis The Ride’ en ‘#LikeMe Coaster’ blijven vandaag dicht. “Het koude weer speelt ons parten, maar we doen het voor de veiligheid”, reageert de woordvoerder van Plopsaland, Gunther Tijsmans.

Op het feit dat bezoekers nog steeds de volledig prijs moeten betalen, reageerde de woordvoerder als volgt: “Je betaalt niet per attractie, maar voor toegang tot het park, en er zijn nog heel wat dingen wél open, zoals voorstellingen, parades en binnenattracties. Daarom geven we geen korting. Wel is er vaak korting in de winter als je een ticket op datum koopt. We begrijpen dat het vervelend is dat niet alle attracties open zijn, maar je kan steeds op de website en op infoborden aan het park zien welke attracties gesloten zijn.”