Playmobil aan zee wordt trekpleister tijdens krokusvakantie

In hotel Acropolis, het vroegere tijdelijk casino van Middelkerke, wordt tijdens de krokusvakantie uitgepakt met een all-weatheraanbod om u tegen te zeggen. De dienst toerisme, Connect to smile vzw en hotel Acropolis hebben de handen in elkaar geslagen om Playmobil aan zee te organiseren.

Het is niet zomaar een klein gebeuren want aan de expo werken ook heel wat internationale Playmobilbouwers mee en ook wat bezoekers betreft wordt een internationaal publiek verwacht. Elien Muylaert (Connect to Smile vzw): “Iedereen kent Playmobil, de speelfiguurtjes die in 1971 in het leven werden geroepen door Hans Beck en ondertussen wereldwijd gekend zijn. Zoveel jaren later is Playmobil nog altijd erg gegeerd en wij willen met dit evenement tijdens de krokusvakantie de kinderen hun creativiteit en verbeelding de vrije loop te laten gaan. Wij beschikken over een oppervlakte van 1.000m2 en er komen 24 bouwers prachtige Playmobildiorama’s realiseren. Er zijn ook diverse thema’s waaronder minigolf, stratego en iets heel speciaal, een topper zeg maar, de Middeleeuwse strijd tussen twee legers.”

Er is heus veel meer dan enkel een expo want er zijn ook workshops, een tweedehandsbeurs en een zoektocht bij de Middelkerkse handelaars. Alle kinderen tot 12 jaar die deelnemen aan de zoektocht mogen zich aan een geschenkje verwachten. Playmobil aan zee sluit aan bij Hopsakee Krokus dat in Middelkerke wordt georganiseerd. Het programmaboekje hiervan is vanaf midden februari te verkrijgen op diverse plaatsen in de gemeente. Playmobil aan zee vindt plaats van 1 tot en met 9 maart in hotel Acropolis, telkens van 10 tot 18 uur en kinderen tot 12 jaar komen gratis binnen. Volwassenen betalen 4 euro. De opbrengst gaat naar een goed doel. Hotel Acropolis biedt in die periode een korting aan van 10 % bij een overnachting in het hotel aan mensen die de code KROKUS25 gebruiken bij een boeking. Hotel Acropolis is gelegen langs de Westendelaan 94 in Middelkerke.