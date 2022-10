Pittemse kampioenen van afgelopen drie jaar eindelijk bekroond

Op zaterdag 30 september plaatste Pittem zijn kampioenen in de kijker. In de gemeentezaal De Fontein lauwerde de sportdienst van Pittem de straffe sport- en parasportprestaties van de Pittemenaars.

Door de pandemie werden de prestaties van 2019 tot 2022 in de schijnwerper geplaatst. Schepen van Sport Stijn Vandenhende (CD&V) leidde de kampioenenviering in en onderstreepte dat Pittem ook in tijden van energiecrisis zich zal blijven engageren voor sport. Daarna werden de laureaten door Jitser De Deyne bekroond met een eervolle vermelding en ontvingen ze een medaille en attentie.

Jitser De Deyne reageerde achteraf enthousiast. “Pittem telt heel wat inwoners die een knappe prestatie hebben geleverd. Ik ben aangenaam verrast dat er zoveel provinciale, Vlaamse en zelfs nationale kampioenen zijn in onze gemeente. En dat in heel wat verschillende sporten. Deze kampioenen verdienen het om in de schijnwerpers geplaatst te worden. Het is niet evident om al het Pittemse talent op te sporen. We hopen dat we geen topprestaties vergeten zijn in onze uitgebreide lijst.”

De broers Terence en Kenzo Blomme gaven tenslotte afsluitend een demonstratie trialfietsen, waarbij het publiek getrakteerd werd op moeilijke en soms verbluffend acrobatische proeven.

Wegens andere sportieve verplichtingen konden niet alle laureaten aanwezig zijn op de viering.

Eerder op de avond werden ook de jeugdige supersporters in de prijzen gezet.