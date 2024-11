Peking Blues triomfeert in Lierequiz

De koninklijke fanfare Sint-Cecilia kan op een geslaagd weekend Lierefeesten terugblikken. Een driedaagse waarvan de opbrengst wordt aangewend voor het in standhouden van het repetitielokaal De Liere in de Vichtesteenweg. Vrijdag stond een nieuwe uitgave van de Lierequiz op het programma. 35 ploegen streden voor de hoogste eer tijdens een avondje hersenkronkels die in goede banen werd geleid door quizmaster Yves Vande Wiele. De overwinning ging naar het team Peking Blues. Sietsewel en Atletiekclub Beveren-Leie eindigden respectievelijk tweede en derde. Op de foto bemerk je van links naar rechts Yves Vande Wiele, Stephen Wullens, Matthijs Naessens, Siegfried Van Eygen, Wim Bossuyt en fanfarevoorzitter John Lannoo. (DRD/foto DRD)