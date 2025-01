Pasar blikt terug op topeditie van kerstmarkt

De dertigste editie van de kerstmarkt georganiseerd door Pasar Ardooie-Koolskamp was er eentje om in te kaderen. De hele namiddag stond de parking van de Ark afgeladen vol en binnen waren heel wat kijk- en kooplustigen aan het genieten van de kerstsfeer. Het druilerige weer dreef mensen naar indooractiviteiten maar ook de steengoede reputatie van de Ardooise kerstmarkt zorgt elk jaar voor een toenemend aantal bezoekers. Dit jaar konden ze genieten van het creatieve werk van 46 exposanten die voor originele kerstideeën zorgden. Ook de organisatie toonde zich tevreden over de heel ruime opkomst en over de inzet van talrijke vrijwilligers en hobbyisten die aan de kerstmarkt van Pasar meewerkten. De kerstmarkt was het laatste initiatief van Pasar in 2024, nu kijkt de beweging uit naar de nieuwjaarswandeling om het feestjaar 2025 in te zetten. Dit is meteen het 40ste werkjaar van Pasar Ardooie-Koolskamp. Op 15 februari volgt dan de Valentijnsavond met een diner en een optreden van Celien (dochter van Margriet Hermans) en Johan Veugelers. Drie bezoekers van de kerstmarkt kunnen alvast die valentijnsavond bijwonen. Ze kregen een duoticket voor 2 personen. De gelukkigen zijn Anita Vandecaveye uit de Brabantstraat in Ardooie, de familie Vanhecke-Dumoulein uit de Beverensestraat in Ardooie en Delphine Aliet uit de Langestraat in Anzegem. (JM/foto JM)