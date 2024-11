Oxfam Wereldwinkel pakt opnieuw uit met een geschenkenbeurs en boeiend programma

In de Budafabriek in Kortrijk vind je op de geschenkbeurs van Oxfam Wereldwinkel Kortrijk dit weekend allerhande fair trade cadeaus voor de eindejaarperiode. Ook journalist Inge Vrancken komt aan het woord en op zondag 1 december staat de film ‘The Seeds of Vandana Shiva’ gepland.

Van 29 november tot en met 1 december organiseert Oxfam Wereldwinkel Kortrijk haar jaarlijkse fair trade geschenkenbeurs. “Ons aanbod bestaat uit juwelen, speelgoed, accessoires, servies, boeken, kaarten, voeding, cosmetica, zepen, kaarsen, tuinartikelen, linnen, manden, badkamer- en keukenproducten en doorlopende wijnproeverijen. Dit telkens met respect voor de producent”, zegt medewerker Anaïs Loobuyck. Daarnaast kan je een drankje nuttigen aan de (h)eerlijke bar en iets eten bij de standen van Zorggroep Heilig Hart.

Inge Vrancken aan het woord

“Verder bieden we een heleboel inspirerende activiteiten aan. Zoals journaliste Inge Vrancken op zaterdag 30 november om 19 uur en haar observaties in de bezette gebieden Palestina en Libanon.” Inschrijven kan via kortrijk@oww.be of 056/22.32.44. De toegang is 8 euro. Je kan het bedrag overschrijven op BE54 0010 2943 of betalen in de Oxfamwinkel aan Groeningelaan.

Filmvertoning The Seeds of Vandana Shiva

Zondag 1 december om 10 uur wordt ‘The Seeds of Vandana Shiva’ in de Budafabriek vertoond. “De film vertelt het opmerkelijke levensverhaal van de Ghandiaanse eco-activist en agro-ecoloog Vandana Shiva. We krijgen zicht op de bepalende gebeurtenissen die haar tot de moderne revolutionair maakte die ze vandaag is.”

“Al veertig jaar strijdt ze tegen de chemisch afhankelijke en winstgedreven landbouwsector. De film onthult hoe multinationals zoals Monsanto vastberaden strijden om de controle over zaden, want daar ligt de macht over ons voedsel. Vandana Shiva toont dat de enige weg vooruit voor de toekomst van voedsel ecologisch, duurzaam en biodivers is.”

De film is gratis. Inschrijven is niet nodig. Na de film kunnen bezoekers een glaasje en een hapje verkrijgen aan de bar in de Budafabriek, aangeboden door de mondiale raad Kortrijk.