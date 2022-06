Overbekeplein laat mensen dj’s ontdekken tijdens Sinksen 22

Het Overbekeplein, de underdog plaats van Kortrijk, wordt dit weekend omgedoopt tot Crate Records. Naast plaatjes, kan je bij Crate Records tijdens Sinksen terecht voor drank, sfeer, gezelligheid en een zeer gevarieerde line-up van dj’s die bezoekers aan het dansen willen brengen. Onder andere dj’s Dimitros Vegosh & Elcee, Limoncello Boys feat. El Gallito en Bredda-X & Tapez komen de site verruimen met hen muzikale explosies.

Crate Records staat doorheen het jaar gekend als gezellige bar waar je vinylplaten kan kopen of kan genieten van een heerlijke koffie of streekbier. Dit weekend is het vooral de place to be om ontdekkingen te doen en even te onthaasten op een nog vooral onbekend pleintje van Kortrijk. Ook de vriendengroep van Maxime Opsomer was aanwezig “We komen bijna elke dag en willen eigenlijk ook elk plaatsje ontdekken. Hoewel we eigenlijk liefhebber zijn van het hardere genre staan we open voor alles. Dat zorgt ervoor dat we hier best nog wel even blijven plakken”.

Vlak naast Crate Records ligt De Grote Kring. Ook ginds is het gezellig genieten van aangename muziek en een sfeervolt terras. “We hoppen dit weekend eigenlijk gewoon tussen beide locaties. Hier zien we live muziek en op het Overbekeplein genieten we van dj’s. Ideaal dus voor voldoende afwisseling. We zijn vooral blij dat we het weer mogen meemaken” aldus Sophia Kesteloot uit Kortrijk.

Crate Records is morgen nog te bezoeken vanaf 11u tot middernacht en op Pinkstermaandag vanaf 11 uur tot 18 uur.