Oudenburg viert samen warme kerst

Twee dagen na elkaar was Oudenburg in de ban van mooie kerstactiviteiten. Op kerstavond was er het feest voor senioren en kwetsbare inwoners. In de Sint-Arnolduszaal kwamen om en bij de honderd feestvierders samen. “Heel wat Oudenburgse senioren wonen alleen en ook kwetsbare gezinnen hebben het dikwijls moeilijk, zeker tijdens de traditionele eindejaarsfeesten. We willen dat iedereen maximaal kan genieten”, duiden schepen Jens Balliere en burgemeester Romina Vanhooren (Open VLD). Daags voor het kerstfeest woonden twaalf cursisten een workshop bloemschikken in kerstthema bij met lesgeefster Carin Denys. “Onze kerststukjes pronken tijdens de feestdagen op de salon- of eettafel”, knipogen deelnemers Viviane Lammens, Veronica Brys en Sandra Packet. (TVA/foto TVA)