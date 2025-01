Orde van Torhoutnaere redt carnaval: Kjartan Deseure en Patrick Rens enige kandidaten voor verkiezingen

Met Kjartan Deseure als enige kandidaat voor de stedelijke titel van prins carnaval en Patrick Rens als enige kandidaat voor de titel bij de derde leeftijd worden het dit jaar carnavalsverkiezingen zonder tweestrijd. Uittredende prins Danny Merchie, alias Pluto, had keizer kunnen worden, maar neemt niet meer deel.

Kjartan en Patrick zijn beiden lid van de Orde van de Torhoutnaere, die pas eind 2023 werd opgericht. Zonder die orde zouden er wellicht geen verkiezingen zijn geweest. Of hoe een relatief nieuwe vereniging het carnaval in Torhout dit jaar redt. Het verkiezingsbal heeft plaats op zaterdag 25 januari vanaf 19 uur in zaal De Mast. Er kan tot 23 uur gestemd worden. Nieuw is dat op hetzelfde moment ook het bal voor de derde leeftijd plaatsheeft. Tot nu toe was dat een apart evenement.

Werkomstandigheden

Vorig jaar had er een strijd op het scherp van de snee plaats tussen uittredende prins Danny Merchie van de Orde van de Sparrestee en zijn uitdager Kjartan Deseure. Er werden liefst 1.701 stemmen uitgebracht en daarvan gingen er 938 naar Danny en 763 naar Kjartan. Zo stak Pluto zijn tweede titel op zak. Iedereen verwachtte dat hij dit jaar voor de keizerstitel zou gaan, maar niet dus. “Ik blijf goesting in carnaval hebben, maar gewijzigde werkomstandigheden maken het onmogelijk om er tijd in te investeren”, zegt hij. “Dus moet ik jammer genoeg afhaken. Ik kan niet meer deelnemen.”

Dat betekent dat Kjartan de prinsentitel straks in de schoot geworpen krijgt, want hij moet daarvoor maar 200 stemmen behalen en dat kan voor hem geen probleem zijn. “Ik had het liever anders gezien”, reageert hij. “Ik zou graag opnieuw de sportieve strijd met Pluto zijn aangegaan. “

Liever een duel gehad

Kjartan (26) woont in de Aartrijkestraat. Hij werkt als afvalophaler. Zijn vriendin Stephanie Gryspeerdt (24) uit Lichtervelde fungeert als zijn roosje. Zij werkt in de administratie en aan de receptie van het industrieel labo Normec Servaco in Wevelgem.

“Ook ik had Kjartan liever met Pluto in duel zien gaan”, zegt ze. “Nu is het moeilijker om er het vuur in te krijgen, want er moet niet echt strijd geleverd worden. Aan 200 stemmen hebben we genoeg om de titel binnen te halen. Sowieso gaan Kjartan en ik ons uiterste best doen om een mooie show te geven. We zijn al volop met de voorbereidingen bezig.”

De Orde van de Torhoutnaere steunt Kjartan en Stephanie volop. Voorzitter is keizer Dirk Couwelier, ondervoorzitter Rudette Laga en penningmeester Tania Lust, bijgestaan door Stephanie.

De toegangsprijs voor het verkiezingsbal van 25 januari bedraagt 3 euro, een consumptie inbegrepen. De stedelijke feestcommissie leidt alles in goede banen. Zoals gezegd wordt voor het eerst tijdens datzelfde bal ook de prins van de derde leeftijd verkozen. De aanwezigen ontvangen dus in totaal twee stembiljetten.

Prins derde leeftijd

Vorig jaar is Marc Martens van de Orde van de Sparrestee seniorenkeizer geworden. Dit jaar doet Patrick Rens een gooi naar die prinsentitel. De kans dat hij de seniorenpluimen op zijn hoed mag steken, is groot, want ook hij is de enige kandidaat. Hij dient amper 100 stemmen te behalen. Als roosje kiest hij Anja Simoen (53).

Patrick woont in de Ruddervoordestraat. Hij is oorspronkelijk uit het verre Tienen afkomstig. In 1986 verhuisde hij naar Blankenberge en was er in de Orde van de Sloebers actief. In 1996 keerde hij naar Tienen terug en in 2014 ging hij in Eernegem wonen. Tot hij in 2017 voor Torhout koos. Daar begon het carnaval weer te kriebelen, toen hij vorig jaar Kjartan tegen het lijf liep en tot de Orde van de Torhoutnaere toetrad.

De smaak te pakken

Patrick heeft als onderhoudstechnicus voor verwarmingsspecialist Broucke in Esen gewerkt, maar is er al een hele poos niet meer aan de slag, want hij sukkelt met zijn gezondheid. In zijn vrije tijd doet hij aan darts en… carnaval.

“Ik heb de smaak weer helemaal te pakken”, zegt hij. “We zullen er op 25 januari een spetterend feest van maken. Hopelijk komt er veel volk opdagen. Ik hoop op een hoge score en wens die ook toe aan mijn ordegenoot Kjartan.”

Patrick wordt gesteund door de uitbater van zijn stamcafé Idem Dito op de Markt en is daar natuurlijk blij mee. “Ik ben iedereen dankbaar die me een duwtje in de rug geeft. In het bijzonder de Orde van de Torhoutnaere.”