Opening Kerst op de Grote Markt in Roeselare

Nadat de kerstchalets twee weken geleden al openden, is nu ook de Grote Markt ondergedompeld in de Kerstsfeer. Vrijdagavond opende de ijspiste de deuren, vanaf maandag zendt ook Radio 2 uit vanuit hartje Roeselare.

Ook voor Wendy Vanden Nest en Bert Watteny van Gelateria Italia en Sharlien Derluyn en Louis Vandepitte van café Moustache was het vandaag aftellen naar 18 uur. De buren, die beiden hun zaak hebben op de Grote Markt, openden dan recht voor hun zaken de deuren van het Radio 2 Wintercafé. Burgemeester Kris Declercq en Rino Ver Eecke, netmanager van Radio 2, tapten er de eerste Rodenbach.

Kaas-en wijnavonden

De uitbaters van het Radio 2 Wintercafé zijn erg blij met het eindresultaat. “De chalet is iets ruimer dan vorig jaar, maar vooral een pak gezelliger. Doorheen de vele ramen heeft men een goed zicht op Kerst op de Grote Markt. Hier is plaats voor 170 bezoekers”, aldus Wendy. De kerstchalet is iedere dag open vanaf 9 uur. Passanten kunnen er genieten van een mini-ontbijt. Tussen kerst en nieuw, wanneer Radio 2 uitpakt met haar Top 2000, serveren de uitbaters van het Wintercafé een groter ontbijt. “Daarnaast hopen we ook heel wat bezoekers te lokken met onze kaas-en wijnavonden”, aldus Louis. Inschrijven hiervoor kan via het emailadres radio2wintercafé@gmail.com of via het telefoonnummer 0474/72.19.28. In het Radio 2 Wintercafé staan tal van drankjes en hapjes op de menukaart. “We trekken de kaart van de lokale producten. Van Rodenbach tot de Rodenbachkaas. Naast de alcoholische dranken kiezen we ook voor een uitgebreid aanbod van non-alcoholische alternatieven. We hebben verschillende non-alcoholische bieren, maar hier kan men ook van een alcoholvrije glühwein slurpen”, aldus Sharlien.

IJspiste

Een andere publiekstrekker op de Grote Markt is de ijspiste. Die opende ook vrijdagavond de deuren. Jong en oud kan er de komende weken hun schaatstalenten tonen. Muziekliefhebbers tellen af naar aanstaande maandag. De studio van Radio 2 is inmiddels helemaal af, vanaf maandag gaan er uitzendingen door. Van maandag 9 december tot en met dinsdag 31 december maakt Radio2 drie weken lang radio van op de Grote Markt in Roeselare. Onder meer Radio2 Ann&Daan, WinWin met Xavier Taveirne en Radio2 Spits met David Van Ooteghem zullen vanuit Roeselare gepresenteerd worden. “Dagelijks bereiken we met Radio2 meer dan 1 miljoen luisteraars. We vinden het belangrijk om te blijven vernieuwen en actief in te spelen op wat er leeft in Vlaanderen. En uiteraard trekken we er ook graag op uit om de luisteraars te ontmoeten. We nodigen de Radio2-luisteraars uit om een kijkje te komen nemen in onze studio in Roeselare. Je kan één van de vele optredens meepikken. Of gezellig iets komen drinken in het Radio2 Wintercafé. En tussen Kerst en Nieuw draait Radio2 de hits allertijden van de vele stemmers op de Radio2 Top2000”, aldus Rino Ver Eecke. Tussen Kerst en Nieuw vinden er op de Grote Markt ook tal van optredens plaats. Onder meer Helmut Lotti, Garry Hagger, The Starlings, Wim Soutaer en Bart Herman komen naar Roeselare. Het volledige programma komt binnenkort op www.radio2.be.