Op de koppen lopen tijdens internationale Oldtimer Meeting

De internationale Oldtimer Meeting in en rond de Beetweg op Laag-Vlaanderen in Wervik lokt vandaag weer duizenden bezoekers. Er staan ongeveer duizend oldtimers en er zijn ook veel standen met onder meer wisselstukken. De meeting is nog gratis toegankelijk tot in de vooravond. Wie deze namiddag komt, moet rekening houden met de hitte en dus goed insmeren. Of ter plaatse een hoed tegen de zon kopen.

De internationale Oldtimer Meeting vond steeds plaats op het stadsdomein Oosthove. Tot het daar te klein kwam, onder meer door aanleg van natuurgebied. Voor de vierde keer zijn de Wervikse Oldtimerliefhebbers te gast in de Bootweg. Dankzij landbouwer Wim Mahieu, onder meer bekend van het kersenbier Lekkers, mochten de organisatoren in de Menensesteenweg voor de eerste keer als parking een groot stuk braakliggende grond gebruiken.

“Er stond hier vlas en we hebben alvast groot geluk dat die oogst binnen is. Er staan auto’s tot heel ver. En het stof nemen we er graag bij”, lacht Etienne Verschuere die er alles probeerde in goede banen te leiden. Nieuw is dus die parking, nieuw is ook dat er oldtimers staan in wijk De Riemeers en de Professor Idewijk. “Daar vullen we aan”, zegt Nicolas Galle.

“We hebben dit keer in de Bootweg iets minder plaats dan vorig jaar. Er staat een perceel vol aardappelen en we kunnen dat dus niet gebruiken. En op een deel van het groot terrein langs de Leie staat maïs. Laten we dat een misverstand noemen.”

Dat groot terrein is eigendom van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en staat al jarenlang te koop. Voorwaarde is dat de koper een watergebonden bedrijf wordt en blijkbaar is er nu een ernstige kandidaat. Op kosten van de WVI werd het terrein genivelleerd.

“Onze meeting wordt altijd groter en groter”, vertelt Nicolas. “We gaan zelf naar veel andere beurzen. Ik zocht het even op : we waren op 33 beurzen, van heel dichtbij tot heel ver. We posten op onze Facebookpagina dan altijd foto’s van die beurzen en dat zien die organisatoren graag. Veel verenigingen spreken alleen over zichzelf. Wij doen het anders. Op Facebook zitten we trouwens aan 4.500 volgers.”

Gratis

“Onlangs zijn we naar Schaffen, bij Diest, geweest. Er stonden daar ook oldtimervliegtuigen. Er zijn hier veel Fransen maar ook Nederlanders en Britten. Hier staat iedereen gratis. Wie bijvoorbeeld een stand wil in Reims telt 300 euro neer.”

Het topevenement tijdens de vijfdaagse zomerkermis in Wervik is mogelijk dankzij 45 à 50 medewerkers. “De meesten komen uit Wervik en Menen maar het breidt uit”, zegt Nicolas. “We hebben zelfs mensen van tegen Nederland die meehelpen.”

De lokale politie was van de partij op een mountainbike. Ook piper Frank Dubous tekende present. Voor de kinderen staat er een springkasteel en was er deze middag een optreden van The Shagadeers. Vraag is nu uiteraard of het groots evenement in de Bootweg kan blijven als het groot perceel wordt verkocht.

“Ooit komt de dag dat het wordt verkocht maar we maken ons geen zorgen”, benadrukt Nicolas. “We hebben een heel goede verstandhouding met de bedrijven hier. We zitten hier super. En als er wordt gebouwd, dan zal aan dat bedrijf ook wel parking zijn die we kunnen gebruiken.” (EDB)