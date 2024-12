Ook particulieren kunnen in The Linen Project aan de slag gaan: Doe mee aan de 1m² vlasactie

Naast de oproep voor Linen Stewards die zich richt op professionals en semi-professionals, speelt ook de consument een cruciale rol in The Linen Project om de bewustwording en waardering voor textiel te vergroten. Texture lanceert daarom de actie 1m² vlas voor het brede publiek.

Met een starterskit en jaarrond begeleiding via nieuwsbrieven ga je in 2025 zelf aan de slag: van vlaszaad tot linnenvezel en geweven servet. En dat allemaal in je eigen tuin, plantenbak of balkon.

“Museum Texture wil bezoekers en deelnemers inspireren om textiel als een waardevol product te beschouwen dat zorg en aandacht verdient”, zegt Ariane Heystraeten. Hou de website en sociale media van Texture in de gaten. De oproep wordt in januari gelanceerd.