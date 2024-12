Bewerk samen een vlasveld in Heule en verwerk de oogst tot diverse eindproducten

Texture lanceert een oproep voor Linen Stewards die in 2025 samen een vlasveld willen bewerken, met als doel een duurzame linnenketen te herontdekken. Het initiatief, dat deel uitmaakt van The Linen Project, richt zich op professionals en semi-professionals met een passie voor textiel, design en duurzaamheid. Onder begeleiding van een vlascoach werken deelnemers aan het volledige productieproces, van zaad tot textiel.

Een nieuwe kijk op linnen

The Linen Project onderzoekt hoe de linnenketen, van vlaszaadje tot textiel, model kan staan voor een nieuw economisch systeem. Het wil een beweging zijn die, zowel op ambachtelijke als industriële schaal, duurzaam en toekomstbestendig is. Het principe van ‘leren door te doen’ vormt de kern van het project. Elk jaar nemen de deelnemers, de zogeheten Linen Stewards, gezamenlijk de verantwoordelijkheid op zich voor het volledige productieproces: van het huren van landbouwgrond en het zaaien van vlas tot de verwerking ervan tot linnen of andere creatieve toepassingen.

“Geen betere manier om onze roots te eren dan opnieuw aan de slag te gaan met het product dat ons ongekende welvaart bracht in onze regio. De Linen Stewards tonen aan dat we een regio van gedurfd ondernemerschap, revolutionaire innovatie en wendbaardheid blijven”, zget Felix De Clerck, schepen van Cultuur.

Linen Stewards gezocht

Het programma omvat een intensieve samenwerking waarin deelnemers actief leren, experimenteren en bijdragen aan het herwaarderen van vlas als duurzaam materiaal. Onder begeleiding van een vlascoach werken ze van maart tot augustus samen op een veld in Heule, nabij Preetjes molen. In het najaar verwerken ze de oogst tot diverse eindproducten. Samen met een ontwerpcoach onderzoeken en verbeelden ze nieuwe, duurzame toepassingen voor vlas.

Via deze unieke samenwerking wordt niet alleen het productieproces zelf herbekeken, maar ook de manier waarop waardeketens functioneren. Samenwerkingen tussen zaadproducenten, boeren, vlasverwerkers, spinners, wevers, ontwerpers en retailers zorgen voor meer inzicht in elkaars expertise en uitdagingen. Het doel is een sterker begrip van het volledige ecosysteem achter vlas en linnen en een grotere waardering voor dit eeuwenoude, maar tegelijk toekomstgerichte materiaal.