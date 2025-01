Ook nieuwjaarsreceptie in Veurne gaat omwille van slechte weer niet door

Net als onder andere Ieper en Diksmuide eerder heeft nu ook het stadsbestuur van Veurne besloten om de nieuwjaarsreceptie van komende zondag af te gelasten.

“Het lijkt er op dat het weer voor zondag geen goesting heeft in de nieuwjaarsreceptie van 5 januari”, meldt de stad. “Een te stevige wind en mogelijks winterse neerslag. Gezellig zal het niet zijn en we willen het veilig houden. Dus stellen we onze nieuwjaarsreceptie uit. We maken graag een nieuwe afspraak op een latere datum die we binnenkort communiceren. Iedereen die is ingeschreven voor de nieuwjaarsreceptie, blijft sowieso ingeschreven voor de nieuwe afspraak.” (JH)