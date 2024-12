Ondernemersraad organiseert opnieuw eindejaarsactie

De Ondernemersraad Ardooie-Koolskamp organiseert ook dit jaar opnieuw een eindejaarsactie, die loopt van 1 tot 31 december 2024. Klanten kunnen bij aankopen in deelnemende handelszaken stempels verzamelen en zoveel mogelijk stempelkaarten vullen.

Per aankoop in een deelnemende zaak ontvangt de klant een stempel. Zodra een stempelkaart drie stempels van verschillende handelszaken bevat, maakt de deelnemer kans op een van de vijf hoofdprijzen. Deze prijzen bestaan uit waardebonnenpakketten ter waarde van 500 euro, te besteden bij deelnemende zaken, of een waardebon uit de zaak waar de volle kaart werd ingeleverd. De vijf hoofdprijzen worden getrokken tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente, die plaatsvindt op zondag 5 januari 2025. De waardebonnen van de winkel zelf worden in de deelnemende zaken getrokken.

Maar liefst 36 handelszaken hebben zich dit jaar aangesloten bij de actie. Zij zijn te herkennen aan een speciale deelnemersaffiche. Een volledige lijst is ook te vinden op de Facebookpagina van de Ondernemersraad Ardooie en op www.ardooie.be.

Grijp deze kans om lokale ondernemers te steunen en wie weet val jij in de prijzen! (JM)