Oliebollenkraam in Krekelmotestraat gaat woensdag van start; ook de hele kerstvakantie elke dag open

Vanaf woensdag vormen Annemie Stockman en Yvan Hogie opnieuw de tandem in het oliebollenkraam in de Krekelmotestraat.

Op de parking aan de Bloemenhal en het DATS-tankstation doemt straks opnieuw het oliebollenkraam van Annemie Stockman en Yvan Hogie op. “Het is al voor het derde jaar op rij dat we daar onze tenten opslaan. En op algemene vraag van de klanten gaan we weer open. En we doen het ook zo graag”, vertelt Annemie Stockman.

Op woensdag 30 november open

De Izegemse is net als haar partner Yvan Hogie gepokt en gemazeld in het kermismilieu, maar met hun oliebollenkraam hadden ze geen ervaring. Maar toen ze een tip voor een lekker recept kregen en een kraam op de kop konden tikken, waren ze vertrokken. En vanaf woensdag 30 november is het opnieuw zover. “In principe blijven we open tot half februari. Op woensdag, zaterdag en zondag van 14.30 tot 19.30 uur, op vrijdag een uurtje later vanaf 15.30 uur. “Die vrijdag hebben we er bij genomen”, verklaart Annemie. “En om die dag wat te promoten krijg je twee gratis oliebollen bij aankoop van een pakje.”

Verser kan niet

Het oliebollenbeslag wordt er telkens ter plaatse gemaakt. “Verser kunnen ze niet zijn. Als het wat druk wordt, is het soms alle hens aan dek. Het beslag moet ook nog wat tijd hebben om te rijzen. Maar ondertussen zijn Yvan en ik al perfect op elkaar ingespeeld.”

Niet enkel Izegemnaars, maar ook lekkerbekken uit omliggende gemeentes hebben hun weg al gevonden naar de Krekelmotestraat. “Door onze locatie springen we wat in het oog, zo kunnen we ook heel wat passanten verleiden. En voor wie wat verder naar huis moet, zorgen we voor een dubbele verpakking zodat de oliebollen lekker warm blijven. Er is ook voldoende parking in de buurt.”

De tijd vliegt

Het koppel serveert ook appel- en speculoosbeignets, Luikse wafels, suikerspinnen en popcorn. “En ook een koffietje, frisdrank of pintje voor wie staat te wachten.”

Annemie en Yvan lijken wel hun roeping gevonden te hebben. “Het is natuurlijk werken, maar ook enorm leuk om te doen. De tijd vliegt voorbij en er zijn de talloze contacten met dankbare klanten. Dit jaar hebben we besloten om tijdens de kerstvakantie 14 dagen lang elke dag open te zijn. Ja zelfs op de feestdagen. Dan kunnen de mensen twee weken aan een stuk genieten ons lekkers.”