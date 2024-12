Okra Abele huldigt zijn kaartkampioenen

Op het einde van het jaar huldigen heel wat verenigingen de kampioenen van het voorbije seizoen in de verschillende disciplines die georganiseerd worden. Dat was ook het geval bij Okra Abele, waar de kampioenen van het voorbije seizoen in de bloemetjes gezet worden.

Bij de heren beschikte Johan Schotte in 2024 over de beste kaarten. Hij kroonde zich tot kampioen en werd op het podium geflankeerd door Martin Gesquiere en Claude Jacob. Bij de vrouwen eindigde Nadine Decoene op de eerste plaats, gevolgd door Suzanne Dupont en Paula Pinson. Op de foto zien we de gehuldigden samen met het bestuur en de andere kaarters van Okra Abele.