Nostalgische kerstmarkt in De Mokker

Het wijkcomité De Mokker nodigt iedereen uit voor een sfeervolle en nostalgische kerstmarkt in parochiezaal De Mokkernaere. Op zondag 24 november van 10 tot 18 uur wordt de zaal omgetoverd tot een gezellige plaats waar de kerstsfeer centraal staat. Het evenement heeft als hoofddoel de mensen uit de wijk De Mokker, maar ook alle Koekelarenaars, samen te brengen en te verbinden in een warme, feestelijke sfeer. Bezoekers kunnen zich verheugen op animatie en livemuziek, terwijl ze de verschillende stands kunnen bekijken. Er is een gevarieerd aanbod van kerstcadeautjes, boomversiering, interieurdecoratie, verzorgingsproducten en nog veel meer, ideaal om de feestdagen extra bijzonder te maken. (SVE/foto Coghe)