Nog geen nieuwe maatjes, maar Maatjesfestival van 14 tot 18 juni gaat toch door

In Nederland hebben ze op 5 juni, één week voor de officiële startdatum, beslist om de start van het haringseizoen 2023 te verplaatsen naar 22 juni. Het Maatjescomité in Oostende begrijpt deze beslissing, maar het is te laat om het Maatjesfestival uit te stellen. Dat het niet met ‘nieuwe’ Hollandse maatjes zal zijn, maar wel met ‘maatjesharing’ kan de pret niet drukken.

Voorzitter Glenn Dangreau zit met een (haring)probleem, maar alle problemen kunnen opgelost worden. “Na lange gesprekken met ons comité hebben we toch beslist om ons maatjesfestival op 14 juni te laten doorgaan. Het is voor ons en de stad organisatorisch niet meer mogelijk dit evenement te verplaatsen. Wij beseffen ook dat we dit moment niet kunnen uitpakken met ‘nieuwe’ Hollandse maatjes, maar het wordt ‘maatjesharing’. Op 14 juni worden de eerste maatjes aan wal gebracht en geproefd op het Vissersplein, van 16 tot 18 juni volgt het driedaags Maatjes & Muziekfestival.”

Programma blijft

Aan het programma verandert er niets. Op woensdag 14 juni brengt de visserssloep Crangon van reder Willy Versluys omstreeks 10 uur het eerste vaatje maatjes binnen aan de Visserskaai. Naast ‘meter’ Wendy Van Wanten en ‘peter’ Luc Caals, zullen veel sponsors, Vlaamse parlementsleden, plaatselijke politici en sponsors aan boord gaan. Ook minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne heeft zijn aanwezigheid verzekerd, samen met de ambassadeur van Nederland, Pieter Jan Kleiweg de Zwaan.

Na de aankomst aan de Visserskaai wordt het vaatje in stoet naar het Vissersplein gebracht, waar de maatjes volop kunnen geproefd worden. In de voormiddag zijn er optredens van Stoffel en Make Covers. De hele dag is er live uitzending van Radio Melinda. Om 15 uur volgt een optreden van de Belgische Shadows uit Oostende, The Silhouets.

Drie dagen muziek

Op vrijdag 16 juni gaat de Maatjeshappening verder met muzikale optredens van Nico Steen en Phil Lesley (evergreens en Elvis) en Michael Angelo. Om 20 uur wordt de Gerard Award uitgereikt aan vzw Klein Verhaal, die films over Oostende en zijn wijkbewoners heeft gerealiseerd. De trofee wordt symbolisch uitgereikt aan acteur Sam Louwyck (gekend van onder andere de tv-serie Onder Vuur).

Op zaterdag 17 juni begint de shownamiddag al om 12 uur, met optredens van David Decoene, Work In Progress en Kurt Doornaert, en vanaf 20 uur staat Will Andis op het podium. Op zondagnamiddag 18 juni wordt het festival afgesloten met een optreden van Wolfman Jack en een dansfuif met deejay Savas.

