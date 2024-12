Nieuw carnavalseizoen ‘Tielt Goes Disney’ officieel van start

Een weekje vroeger dan normaal werd het nieuw carnavalseizoen in Tielt officieel op gang getrokken. Tijdens de receptie, die de leden van carnavalsvereniging Orde van de 3 Sleutels kregen aangeboden in het Tieltse stadhuis, bleek dat men met hoge verwachtingen uitkijkt naar de stoet en bij uitbreiding heel het carnavalsweekend van 22 en 23 maart. Met het toegankelijke thema ‘Tielt Goes Disney’ zullen de deelnemende groepen zich alvast kunnen uitleven. Naast het feit dat er tijdens de pronkzitting van 22 maart meer aandacht zal gaan naar lokale dj’s, muziek- en dansgroepen, werd ook de nieuwsgierigheid al een beetje geprikkeld met de aankondiging dat men binnenkort een bekende naam zal vrijgeven voor de afterparty van 23 maart. (WME/foto WME)