Nieuw bestuur herlanceert traditie van kerstboomverbranding: “Zo brengen we mensen samen”

Het vorige bestuur schrapte de kerstboomverbranding en verving die door een ophaling van de bomen om die te composteren. Het nieuwe bestuur onder leiding van burgemeester Sander Loones (Samen N-VA) zet die traditie nu wel opnieuw op de kalender en daar heeft hij naar eigen zeggen een goeie reden voor.

De Vlaamse milieuwetgeving is duidelijk: het verbranden van welke stoffen dan ook in open lucht is verboden, maar de kerstboomverbranding zit vervat bij de uitzonderingen. Dat mag dus wel als de activiteit plaatsvindt op een afstand van meer dan 100 meter van de huizen en als het onversierde kerstbomen zijn die op de brandstapel belanden. De meeste steden en gemeenten besloten de voorbije jaren om te kiezen voor een milieuvriendelijker alternatief.

Anders is dat in Koksijde waar die gewoonte wel opnieuw gelanceerd wordt. “Met ons nieuwe bestuur willen we de ziel en de ambiance in onze gemeente versterken en de strijd tegen eenzaamheid voeren”, motiveert burgemeester Loones de beslissing. “Dat kan door mensen samen te brengen en oude tradities in ere te herstellen. Samen is echt zoveel gezelliger. In dat verband besloten we ook al om de kermis terug naar Oostduinkerke-Dorp te brengen en om opnieuw een nieuwjaarsreceptie te organiseren voor en met onze inwoners. De herlancering van de kerstboomverbranding past in dat rijtje. Wat decennialang gegroeid is, is waardevol en verdient ons respect.”

En wat dan met het aspect ‘milieu’? “De Vlaamse milieuwetgeving laat kerstboomverbrandingen perfect toe”, kaatst Loones de bal terug.

Concreet vindt de kerstboomverbranding nu zaterdag 4 januari vanaf 17 uur plaats in Oostduinkerke-Bad. Inwoners kunnen hun kerstboom gratis in de container achterlaten die staat op het Kerkplein in Oostduinkerke-Dorp. Dat kan vanaf morgen vrijdag 3 januari om 9 uur tot zaterdagochtend 4 januari om 9 uur. Je kan de onversierde kerstboom ook rechtstreeks naar het strand meebrengen. De Orde van de Paardenvisser zorgt voor verse soep en stokbrood. (GUS)