Natuurloop Beernem vzw organiseert elfde editie natuurloop in gevarieerd landschap

Zaterdag 25 maart organiseert vzw Natuurloop Beernem voor de elfde keer een loopevenement. De organisatoren verwachten dit jaar meer dan 650 lopers. De opbrengst van het evenement gaat dit jaar naar Natuurpunt Heideveld-Bornebeek en de mughelikopter.

Vorig jaar vierde vzw Natuurloop haar tiende verjaardag. Dat deed ze met een nieuw parcours met start en aankomst op de historische site van Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus. Deelnemers konden starten op drie verschillende afstanden: 7, 14 en 24 kilometer.

Drie grote lussen

De organisatoren kiezen ook dit jaar bewust voor drie grote lussen. “Het parcours is voor 85 procent onverhard en gaat via paden die niet altijd voor het grote publiek geopend zijn. Omdat we niet met verschillende lokale rondjes werken, krijgen de deelnemers een heel aangenaam parcours.”

“Het landschap hier is heel wisselend, dus in een grote lus zullen de lopers zowel heide, loofbos, dennenbos als akkers tegenkomen. Zo kunnen ze optimaal genieten van het gevarieerde landschap”, vertelt organisator Piet De Rycke.

Opbrengst voor Natuurpunt en mughelikopter

Vorig jaar ging de volledige opbrengst van het loopevenement naar de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Dit jaar kiest de organisatie Natuurpunt Heideveld-Bornebeek als goed doel. Met de centen werden een viertal metalen afsluitingen voor weides aangekocht en geplaatst. Bovendien steunde Natuurloop Beernem ook de aankoop van een mughelikopter voor de regio.

“Vorig jaar gingen we voor een drastische verandering en dat zorgde voor heel wat extra werk. Dit jaar wijzigen we niet veel. De ruim 60 enthousiaste medewerkers leiden alles opnieuw in goede banen en bovendien zorgen we aan de start- en aankomstplaats weer voor sfeer en ambiance met een gratis tombola en gezellige bar voor deelnemers en sympathisanten”, legt Jan Kindt uit.