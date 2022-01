Na tien jaar voor het eerst weer Gaverfeesten op 21 en 22 mei

De Gaverfeesten in Oostrozebeke zijn terug! Een vijftal bewoners van de wijk De Gavers slaan de handen in elkaar en plannen tijdens het weekend van 21 en 22 mei voor het eerst sinds 2011 een nieuwe editie van de populaire wijkfeesten.

De wijk de Gavers vormt eigenlijk een dorp op zich in de schaduw van de kerktoren. Het was tot tien jaar terug een bijzonder levendige wijk met jaarlijks een uitgebreid kermisweekend. Men schrikte er niet voor terug om in die periode steevast een heel belangrijke zangvedette naar de feesttent te halen. Nagenoeg alle bewoners waren bij het feestgebeuren betrokken. Van heinde en ver kwam men naar de feesttent op de Gavers afgezakt voor de schitterende optreden.

Maar naarmate de jaren verstreken, begon de oude garde af te haken en de opvolging was niet langer verzekerd. In 2011 werd er voor de allerlaatste keer een wijkfeest gehouden en de jaren daarop werd het heel stil op de wijk.

Gelukkig lijkt daar nu verandering in te komen. Een vijftal jonge wijkbewoners stak de koppen bij elkaar en plant op 21 en 22 mei gloednieuwe Gaverfeesten. Wat die feesten zullen inhouden, verklappen we in een volgende editie, want corona heeft enkele van de organisatoren stevig in de greep. Wij klopten aan bij Jean-Marie Bonte, van wie de vader wijlen Gaby Bonte bij de eerste Gaverfeesten betrokken was en die het ontstaan van de Gaverfeesten nog best kon navertellen.

Vlissingenstraat

Volgens Jean-Marie Bonte is het allemaal begonnen in de Vlissingenstraat. In die straat werden de allereerste huizen van deze wijk gebouwd.

“Toen de eerste tien woningen waren afgewerkt en de nieuwe bewoners er hun intrek namen in 1969 stelde de toenmalige pastoor Vandeplassche voor om de tien eerste woningen plechtig in te wijden. En hij vond het ook een goed idee om rond deze inwijding wat randanimatie te organiseren. Een locatie werd al vlug gevonden. Gezien het echtpaar Herman Verhaeghe Marianne Desamber over de grootste garage beschikte zou het inwijdingsfeestje daar plaatsvinden.”

“Eigenlijk was die inwijding het prille begin van de Gaverfeesten. Intussen bleef de wijk maar verder uitbreiden tot mijn vader Gaby samen met Remi Vannieuwenborgh op het idee kwam om elke zomer op de wijk een wijkfeest te organiseren. In elke straat van de wijk werd gezocht naar een straatverantwoordelijk totdat een zestal man het zag zitten om een wijkfeest in elkaar te boksen.”

Concurrentie met andere feesten

“Het eerste wijkfeest kwam er in 1970 en vond plaats in de toenmalige feestzaal de Concordia. Ook het jaar daarop bleef dat de feestlocatie om in de jaren die daarop volgden te verkassen naar verschillende locaties op de wijk. In die periode waren wij niet alleen met een wijkfeest, maar er ontstond een grote concurrentie tussen de Kalbergfeesten, de Vinkhoekfeesten en de Pauwhoekfeesten.”

“Het programma bleef lange tijd hetzelfde. Op vrijdagavond was er een feestkaarting, een duivenvlucht en een paar vinkenzettingen. Op zaterdag was er kinderanimatie, een vinkenzetting en in de avond een optreden van een bekende vedette in de feesttent. Het feest werd afgesloten met op maandag een koffietafel voor al de vrouwen van de wijk.”

“Het jaarlijks Gaverfeest was hoofdzakelijk het werk van Gaby Bonte, Remi Vannieuwenborgh, Raf Hullebusch en Eric Vanrenterghem. Toen er echter sleet op de wijkfeesten kwam en de mannen van het eerste uur afhaakten, werd het feest overgenomen door de liefhebbersvoetbalploeg de Gavervrienden, maar ook zij zongen het niet langer dan een vijftal jaar uit.”

“In 2011 viel het doek over de Gaverfeesten. Ook de Kalbergfeesten en de Vinkhoekfeesten waren toen al verdwenen.”

Revival

“Waarom er nu plots mensen gevonden werden die bereid zijn de feestelijkheden opnieuw te organiseren? We zijn intussen 57 jaar later en er is een grote rotatie gebeurd binnen de wijkbevolking. Misschien ook wel door corona is er een grote behoefte aan sociaal contact. Vele jonge families op de wijk kennen hun buren niet eens en daar willen ze verandering in brengen. Het opnieuw opstarten van wijkfeesten lijkt het beste middel tot vernieuwd sociaal contact in de wijk.” (Julien Cluyse)