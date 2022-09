Mirakelkubbers organiseren 10de en laatste kubbtornooi: “We gaan op kubbpensioen”

De Mirakelkubbers, die mee aan de basis staan van de populariteit van het kubbspel, organiseren op zaterdag 17 september hun tiende en meteen ook laatste tornooi. Nadien eindigt het kubbverhaal voor de vriendengroep uit Nieuwenhove. “De reizen naar buitenlandse wedstrijden blijven onvergetelijk.”

Armin Cailleeuw (33), Klaas Vankeersbilck (33), Lindert Vandersteene (30), Stijn Steuperaert (35), Jonas Steelandt (34), Fre Timmerman (31) en Pieter Lowie (34) organiseren morgen voor een laatste keer hun gekende Mirakelkubbtornooi op het grasveld naast het Jeugdcentrum in de Zuiderlaan.

De vrienden kennen elkaar van toen ze samen leiding waren bij Chiro Vita in Nieuwenhove. Toen ze in 2010 stopten, gingen ze op zoek naar een nieuwe hobby. “We wilden iets in openlucht doen, waardoor we regelmatig samen konden komen. Zo begonnen we met een grote bende oud-leiders te kubben in het Margaretapark”, vertelt Lindert.

Wat begon als een gezellig onderonsje tussen hechte vrienden, werd in 2011 bekroond met een eerste tornooiwinst bij Chrio Joeki uit Deerlijk. “Nadien begonnen we regelmatig aan wedstrijden deel te nemen”, zegt Jonas. “In 2014 schopten we het zelfs tot West-Vlaams kampioen, dat was fantastisch.”

Duitse broederclub

“Op het Belgisch kampioenschap behaalden we ooit de zesde plaats”, weet Fre. “Maar onze strafste prestatie is wellicht de negende plaats op het wereldkampioenschap in Zweden, daar hebben we enkele internationale toppers geklopt.”

Die buitenlandse reizen vormen de mooiste herinnering voor de Mirakelkubbers. “Het EK in Berlijn in 2012 was fantastisch”, reageert Armin. “We hebben ook een Duitse broederclub uit Schindhard, dat zijn echt vrienden geworden. We zakten jaarlijks af naar hun tornooi en omgekeerd.”

In 2011 organiseerden de kubbliefhebbers hun eerste eigen tornooi in het Margaretapark. “Drie jaar later trokken we naar het grasveld aan het jeugdcentrum”, aldus Pieter. “De laatste jaren mogen we telkens zo’n zestig ploegen verwelkomen. Naast vrienden en kennissen neemt de volledige Belgische top deel aan ons evenement.” “We ontvangen zelfs iedere editie buitenlandse gasten”, gaat Stijn verder. “Zo hebben we al Nederlanders, Fransen, Duitsers, Tsjechen, Zweden, en zelfs een Amerikaan te gast gehad.”

Finale-arena

Zaterdag staat het tiende en laatste Mirakelkubbtornooi op het programma. “We stoppen er inderdaad mee, we trekken op kubbpensioen”, lacht Klaas. Maar niet zonder in stijl af te sluiten. “Iedere deelnemer ontvangt een aandenken en er zullen verschillende prijzen te winnen zijn. Voor het eerst bouwen we ook een grote finale-arena en achteraf zwaaien enkele deejays de dansbeentjes los.” De Mirakelkubbers blijven hun materiaal wel nog steeds verhuren. Inschrijven voor hun allerlaatste tornooi is nog mogelijk via mirakelkubbers@hotmail.com met vermelding van de ploegnaam, kapitein en een gsm-nummer.