Minigolf Overleie zet 6.000ste bezoeker in de bloemetjes

Minigolf Overleie mocht vandaag de 6.000ste bezoeker ontvangen voor 2022. Daarnaast werd ook de award voor (jong)dementievriendelijke plek even geleden in ontvangst genomen die uitgereikt werd door vzw Het Ventiel. Wie nog wil gaan kan dit in september tijdens de weekends of op reservatie.

Vorig jaar kwamen 5.234 bezoekers een balletje slaan in Minigolf Overleie. Tussen 2017 en 2019 schommelde het aantal bezoekers steeds rond de 5.000. 2022 blijkt nu dus al een recordjaar te zijn en de definitieve sluiting voor dit jaar moet zelfs nog komen. De 6.000ste bezoeker kreeg uit handen van schepen Stephanie Demeyer een gratis ijsje en een ticketje om volgend jaar nog eens te komen spelen.

“Het recordaantal bezoekers is in de eerste plaats te danken aan het goede weer van de voorbije maanden. Daardoor waren er nauwelijks sluitingsdagen”, weet Stephanie Demeyer, schepen van vrijwilligers. De absolute topdag was donderdag 4 augustus met 116 bezoekers (65 volwassenen en 51 kinderen) maar ook tijdens de speciale acties zoals vader- en moederdag bleek de plek de ideale habitat ter ontspanning.

Award

De grote toegankelijkheid van minigolf Overleie zorgt ervoor dat zowel kinderen als ouderen makkelijk hun weg vinden en zich thuis voelen. Zo kreeg minigolf Overleie twee weken geleden nog de award ‘Warm hart voor mensen met (jong)dementie’ van vzw Het Ventiel. Met die award wil Het Ventiel appreciatie tonen aan plekken waar mensen met (jong)dementie zich welkom voelen, waar ze als mens gezien en behandeld worden.