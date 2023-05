Mini-beleefboerderij De Stege bestaat vijf jaar

Mini-beleefboerderij De Stege uit Desselgem viert haar vijfjarig bestaan met een spetterend jubileumweekend op 2, 3 en 4 juni.

“Het feestweekend wordt op gang getrokken met een afterworkparty op vrijdagavond”, vertelt Nathalie Sinnesael van De Stege.

“Op zaterdag is er om 13 uur een workshopfestival, waar de ingeschreven kinderen van alles en nog wat kunnen doen: een lied aanleren om het ’s avonds mee te zingen tijdens het Muzquito-optreden, een paar goocheltrucjes aanleren, een kleurrijk armbandje maken, een katoenen draagtas versieren, een glittertattoo laten zetten, een originele sleutelhanger maken, zich laten schminken, tot rust komen tijdens een yogamoment, gaan voor een gek kapsel, een button maken… Voor het totaalpakket wordt best ingeschreven via onze website, want ‘vol is vol’.”

Na het creatief festival is er op zaterdag nog het kooroptreden door Muzquito om 17.30 uur, meteen gevolgd door een kinderfuif vanaf 18.30 uur. Om 21 uur is het dan de beurt aan de volwassenen voor een onvervalste boerenfuif…

Het weekend wordt afgesloten op zondag 4 juni met een gezond ontbijt vanaf 8.30 uur en een wandeling met start vanaf 10.30 uur. Voor het ontbijt moet vooraf ingeschreven worden, ten laatste op 27 mei. Bij de wandeling zijn aangelijnde honden meer dan welkom.”

Wie het vijfjarig bestaan van De Stege mee wil vieren, neemt best vooraf contact op met Nathalie. In De Stege vinden regelmatig inclusieve vakantiekampjes voor kleuters en lagere schoolkinderen plaats, waar men leert omgaan met dieren en met elkaar, en dit op een speelse wijze met respect voor ieders eigenheid.

Tijdens de ‘gewone’ dagen focust Nathalie, samen met studenten en vrijwilligers, zich op de zorgwerking met zinvolle dagbesteding voor jongeren en volwassenen met psychische problematiek, en op vrijdagnamiddag is dat voor kinderen uit het lager onderwijs.

Ezeltherapie

“Voor hen allen staat er dierenverzorging op het programma terwijl er ook geknutseld, getimmerd en of gebakken wordt, en gebabbeld”, aldus Nathalie. “Zo bieden we structuur, sociale contacten en zinvolle tijdsbesteding aan, waarbij de mogelijkheden worden versterkt en de eenzaamheid wordt doorbroken.”

“Daarnaast is er geregeld KOPP-werking, waarbij er gepraat wordt met kinderen van ouders met een psychische problematiek. Tussendoor strijken er ook kinderen, jongeren en volwassenen neer voor een sessie asino- of ezeltherapie. Onze vier ezels zijn zeer goed in het omgaan met mensen met een beperking en/of psychische problematiek.”

(EL)

Meer info: www.destege.be