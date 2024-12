Meer ruimte voor standhouders in verlicht kerstdorp

Het Quirinusplein wordt op zaterdag 14 december omgetoverd tot een feeëriek kerstdorp. Een 20-tal gezellige kerstkraampjes van lokale verenigingen zullen van de partij zijn. “De jaarlijkse kerstmarkt vindt dit keer plaats op het Quirinusplein dat voor deze gelegenheid wordt ingepakt tot een gezellig, sfeervol kerstdorp. Er is meer ruimte voor standhouders. Vanaf 18 uur weergalmt de muziek van deejay Blowout waarna het feest verdergezet wordt door de mannen van Radio KrePi. Naast deze muzikale helden van eigen bodem, zorgen opnieuw heel wat lokale verenigingen voor (warme) dranken en lekkernijen. Ook de kleinsten worden niet vergeten in het dorp van de kerstman. Trek je kerstmuts aan en kom samen met vrienden, familie of buren meegenieten van deze gezellige winterse avond”, klinkt het. (foto EVG)