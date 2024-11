Meer dan de helft van West-Vlaamse gemeenten laat nog vuurwerk toe tijdens oudejaar

Bijna de helft van de Vlaamse gemeenten laat komende jaarwisseling vuurwerk toe. Dat blijkt uit een rapport van Oscare vzw.

Oscare vzw, het nazorg- en onderzoekscentrum voor mensen met brandwonden en littekens, hamert al jaren op een algemeen verbod. Volgens cijfers van de Stichting Brandwonden waren er in de nieuwjaarsnacht van 31 december 2023 op 1 januari 2024 nog 139 slachtoffers met lichamelijke schade door vuurwerk in België. Tijdens de laatste jaarwisseling voor de coronapandemie waren dat er nog 102.

West-Vlaanderen spant de kroon. Daar is het in 67,69 procent van alle gemeenten toegestaan om vuurwerk af te steken. Ook in Limburg ligt het aantal gemeenten hoog met 47,62 procent.

“Het toestaan van vuurwerk in een aantal gemeenten tijdens de eindejaarsperiode, terwijl het gedurende de rest van het jaar verboden is, vinden wij een absurde situatie”, aldus Peter Van Rossum, preventie-expert bij Oscare vzw. “Vuurwerk voor particulieren moet te allen tijde verboden worden”, klinkt het.

De vzw betreurt dat het aantal gemeenten die het toelaat nog steeds zo hoog ligt, en roept beleidsmakers op om daadkrachtig op te treden en de verkoop van vuurwerk aan banden te leggen.

“De meeste mensen die van plan zijn om vuurwerk af te steken tijdens nieuwjaar hebben het nu al aangeschaft, wat wij betreuren”, zegt Van Rossum nog. “Gemeenten kunnen het nu enkel nog verbieden vlak voor de oudejaarsnacht, afhankelijk van de weersomstandigheden.”

In Brussel is er al sprake van een algemeen verbod, in Vlaanderen niet. Voormalig minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) probeerde in het verleden een verbod op vuurwerk in te stellen vanuit het perspectief van dierenwelzijn, maar werd toen teruggefloten door het Grondwettelijk Hof.

Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is voor een bovenlokaal verbod, van zowel de verkoop als het particulier gebruik. “Een lokaal verbod is zeer moeilijk te handhaven, omdat het vuurwerk vaak al is afgestoken op het moment dat de politie ter plaatse komt”, zegt Nathalie Debast van de VVSG. “Wij ijveren eigenlijk voor een verbod op de verkoop op Europees niveau, omdat anders mensen gemakkelijk over de grens kunnen gaan om het aan te kopen.”

“Ook zien wij dat vuurwerk soms bewust wordt ingezet tegen hulpverleners. Agressie tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van anderen in onze samenleving is onaanvaardbaar en moet krachtig worden tegengegaan”, voegt ze nog toe.