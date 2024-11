Lokale onderneemsters organiseren Winterwandeling: “Een unieke shopbeleving”

Enkele lokale onderneemsters uit Wakken, Dentergem en Oeselgem organiseren op zondag 15 december een gezellige Winterwandeling. De uitgestippelde tocht wordt gekoppeld aan een kerstopendeur in hun specifieke zaken.

“Op die manier kan je op een sportieve manier genieten van een breed lokaal aanbod van producten, genieten van de beleving die gecreëerd wordt en bovendien maakt elke deelnemer kans op een van de twaalf waardebonnen van 50 euro die door elk van de deelnemende handelaars wordt uitgereikt”, zegt Griet Slos van B&B Marguerite Shop and Stay.

Je hoeft enkel een stempel te halen bij elke deelnemer die dag om mee te dingen naar een van deze bonnen. Griet organiseert het evenement samen met Leen Debode van Clarelle, Karen De Jaegher van Studio Karen, Machteld Neirynck van het Schoenherstelhuis, Debbie Mestdagh van De HuiskaMer, Nel Pappijn van Design by Nel, Maaike Slos van Flam en Luna De Smet van Instituut by Luna.

Lokale ondernemers

De wandeling start bij conceptstore De huiskaMer op de Wapenplaats in Wakken. Deelnemen kan tussen 10 en 18 uur. “Hier ontvang je het plannetje en de stempelkaart om de tocht van zowat 6 kilometer verder te zetten”, zegt Griet. “Je wandelt langs Marguerite in de Molenstraat waar je de lekkerste specialty coffee met taart, planten en cadeautjes vindt. De tocht gaat verder langs Naaiatelier Design by Nel dat gespecialiseerd is in maatkledij. Schoenenspeciaalzaak Clarelle is de vierde stop en als laatste is Studio Karen, gespecialiseerd in borduurwerk, aan de beurt. Bij zowat elke stop zijn extra lokale ondernemers aanwezig met een divers aanbod gaande van ambachtelijke kaarsen, keramiek, lederen accessoires, streekbier, designtuinpotten, naai- en haakwerk tot gezondheidsproducten en beauty. Op deze manier bieden de handelaars een heel divers aanbod samen, voor een unieke shopbeleving voor de klanten.”

De uitgestippelde wandeling is ongeveer 6 kilometer lang en loopt zoveel als mogelijk langs de rustige wegen van Wakken en bijgemeentes. Je wagen parkeren kan op de Wapenplaats van Wakken of in de nabije omgeving. Je kan ook alles perfect met de fiets doen.