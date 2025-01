Laatste kans voor de RuimteQuiz

De vierde editie van de RuimteQuiz, georganiseerd door Brouwerij Ruimtegist, komt eraan! “Met al 61 van de 70 plekken is het moment aangebroken dat de laatste twijfelaars zich inschrijven”, zegt Arn Simoens, medeoprichter van Brouwerij Ruimtegist.

De RuimteQuiz staat bekend om haar brede toegankelijkheid, met vragen geschikt voor zowel gelegenheidsquizzers als doorgewinterde kenners. Het moeilijkheidsniveau ligt tussen categorie C en D.

Zaterdag 29 maart openen de deuren van Depart aan Nelson Mandelaplein om 18 uur. Om 19.30 uur gaat de quiz stipt van start, het einde wordt verwacht rond middernacht. Tijdens de avond zijn er twee pauzes voorzien om even bij te komen van de uitdaging.

Teams van vier personen kunnen zich inschrijven voor 25 euro per ploeg door het bedrag over te schrijven naar rekeningnummer BE74 3630 3860 2707 en een mail te sturen naar hello@ruimtegist.be met hun teamnaam. Zodra de betaling en de mail ontvangen zijn, is de inschrijving definitief.