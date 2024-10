Kristof tovert zijn voortuin weer om tot griezelcircus

Wie dezer dagen in de Izegemse Ambachtenstraat passeert, kan opnieuw genieten van een spektakel op de hoek met de Abelestraat. Kristof Desmet heeft zijn voortuin voor het zevende jaar op rij in een Halloweenjasje gestopt. Dit keer geen griezelkerkhof, maar wel een eng Victoriaans poppenhuis en lugubere poppen die met een drukje op de knop meer bewegen dan ooit tevoren.

Dat Kristof gek is op Halloween valt al van ver te bekijken. Eens de zon ondergaat, transformeert zijn voorgevel tot een eng gezicht met twee priemende ogen, met dank aan een strategisch opgestelde beamer. In zijn voortuin prijken niet alleen doodshoofden en enge clowns, maar ook enkele sinistere kinderpoppen.

Interactie

“Elk jaar probeer ik met iets nieuws op de proppen te komen. Dit keer ruilde ik de enge begraafplaats van vorig jaar in voor een Victoriaanse huiskamer, inclusief kinderpoppen, een open haard en een enge butler die je van op een tv-scherm aanspreekt. Nieuw is dat ik er dit keer veel meer interactie in heb gestopt. Een firma die zaken voor escape rooms ontwerpt, heeft voor mij een module ontworpen, waarmee mensen met een druk op de knop de poppen kunnen laten bewegen. Zo hoop ik er een extra showelement in te stoppen.”

Toeschouwers kunnen nog tot een week na Halloween elke avond vanaf 16.30 uur aan zijn huis naar het spektakel, inclusief griezelige muziek en rookeffecten, komen kijken. Rond 21.30 uur gaat het licht uit.

Bezig van in augustus

“Ik doe dit vooral voor mezelf”, geeft Kristof toe. “Want ik geniet er enorm van om alles op voorhand netjes uit te kiezen en klaar te zetten. Nu ben ik al sinds augustus bezig om alles op te zetten. Maar als er dan toch mensen komen kijken, ben ik uiteraard trots op wat hier staat. Zeker als ik kinderen zie genieten. Er staat voor het eerst ook slotautomaat waar ze iets uit kunnen grabbelen en wie het aandurft kan, net als vorig jaar, terug een snoepje bij de vogelverschrikker te bemachtigen.”

Het tweede deel van de voortuin staat opnieuw vol horrorclowns. “Ik heb enkele exemplaren bijgekocht en ook hier is interactie het toverwoord. Ik heb een klein parcours gecreëerd waar mensen kunnen doorlopen. Ik vraag enkel dat dit met respect gebeurt en dat ze binnen de lijnen blijven.”