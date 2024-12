Kortweg wandelen – Op stap in ons populairste provinciedomein

Er roert iets in het Provinciedomein De Gavers in Harelbeke. Aan de rand werken graafmachines zich uit de naad om er nieuwe natuur te creëren. Hoog tijd voor een winterwandeling in het meest populaire provinciedomein van West-Vlaanderen.

Praktisch: Je kan de wandeling vinden via Route You. Op de pdf onderaan dit artikel vind je ook de 5 highlights van Marijn (in vet in onderstaande tekst). • Afstand: 7,4 kilometer • Parking: Eikenstraat 131, Harelbeke • Openbaar vervoer: Bus 70 vanaf station Harelbeke. Halte Stasegem Veldrijk. Nog 600 meter stappen naar de ingang. • Niet bewegwijzerd. • Niet geschikt voor rolstoel, kinderwagen of driewieler. • Stevig schoeisel aangeraden

Om de mooi ingerichte kijkhut Fuut (1) te bereiken, maken we al meteen een omweg. We stappen richting de ‘haven’ en gaan dan linksaf langs een pad dat voorbij een raam passeert waar we het onderwaterleven bestuderen. Het duurt even, maar geleidelijk aan laten allerlei ongewervelde waterdiertjes zich zien. We volgen dit pad verder rechtdoor op een dicht begroeide landtong tot aan de kijkhut. Met wat geluk kan je er tussen het riet de roerdomp spotten, een reigerachtige met een spookachtige roep die hier komt overwinteren.

Natte weiden

Terug op de route kiezen we voor het onverharde glooiende pad het dichtst bij de vijver. Wat verder volgen we het gewone wandelpad. Voorbij de brug gaan we rechtsaf om zo dicht mogelijk bij het Gavermeer te blijven. Het werd eind jaren 60 gegraven voor de aanleg van de E17. Voordien bevonden zich hier laaggelegen wei- en hooilanden die in de winter vaak overstroomden door de vele beken die het gebied aandoen.

We blijven het hoofdpad volgen langs het Grand Café dat wat verder rechts afbuigt en door het avontuurlijke speelplein loopt. Net voorbij de losloopzone voor grote honden gaan we rechtsaf en volgen we links verder de omtrek van de vijver op het onverharde pad. We moeten even om een berkenbosje heen om dan terug het water op te zoeken waar we door een wilgentunnel stappen.

Nieuw landschap

Op een stuk open grasland met talloze molshopen gaan we links naar het hoofdpad dat we rechts volgen tot aan de T-splitsing. Hier gaan we linksaf en wat verder rechtsaf over de tweede brug. We blijven het wandelpad (niet het ruiterpad) volgen tot waar een blauwe MTB-wegwijzer naar links wijst. Het totaal omgewoelde pad richting de E17 volgt de rand van natuurgebied Villaplasjes (2), natte weiden met hier en daar ondiepe plassen.

Terug op asfalt gaan we rechtsaf en volgen we parallel aan de snelweg. Voor de spoorweg gaan we rechtsaf in de Eikenstraat. Rechts van ons krijgt het nieuwe landschap stilaan vorm. Twee bufferbekkens maken er binnenkort deel uit van het provinciedomein.

Net voorbij de brug over de Pluimbeek nemen we de eerste straat rechts, de Meersstraat, die we rechts blijven aanhouden. Voorbij een bord waarop ‘camerabewaking’ staat, gaan we linksaf op een wandelpad die langs de sinds kort weer meanderende Gaverbeek loopt.

‘Slapende’ bijen

Waar we het bosje uitstappen en rechtdoor gaan, komen we in een pas afgewerkt nieuw meersenlandschap (3). De natuur is er volop aan het ‘rijpen’. Het is misschien nog niet helemaal zichtbaar, maar hier werden nieuwe natte weiden gecreëerd om zo het historisch landschap te reconstrueren. We gaan er helemaal doorheen tot waar we tussen twee heuvels gevormd door zeecontainers het pad verlaten.

Rechts in het bos is een leuk avonturenparcours (4) met hout uitgewerkt. We houden links aan op het pad langs de Gaverbeek die langs het onthaalgebouw stroomt. In het bijenpaviljoen (5) is het muisstil. De bewoners houden hun ‘winterslaap’. Eigenlijk slapen ze niet echt. De bijen zitten gewoon opeengepakt in hun korf en wachten tot het warmer wordt om weer uit te vliegen. Zeker in de zomer is dit een prachtige plek als je ze de hele tijd af en aan ziet vliegen naar hun korf.

We volgen links van het paviljoen het kasseipad langs de Koutermolen die ons terug naar de parking brengt.

Horecatip: café de Gavers

Naast een avontuurlijk speelplein bevindt zich het Grand Café De Gavers waar je in de winter kan opwarmen. Ze hebben er altijd verse oliebollen in voorraad, net als cheesecake en appelcake. Gesloten op vrijdag. Andere dagen open van 10 tot 17 uur en op zondag van 10 tot 17.30 uur.

Stasegemsesteenweg 115, Harelbeke.

www.facebook.com/grandcafedegavers

Je kan de wandeling ook vinden op Route You: klik hier

Kortweg Wandeling in De Gavers