Kortweg Wandelen – Kerstmis bij de soldaten

Met Kerstmis 1914 viel op een aantal plaatsen de Eerste Wereldoorlog even stil en sloegen Duitse en Britse troepen aan het verbroederen. Zo ook in de omgeving van Ploegsteert en Mesen, waar de ‘vijanden’ samen een voetbalmatch speelden. Tijdens deze wandeltocht herbeleven we die historische gebeurtenissen.

Praktisch • Route You: Je kan hier de wandeling volgen op Route You Korte lus: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/15970874 Lange lus: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/15970918 • Start: memoriaal Eerste Wereldoorlog, Mesenstraat Ploegsteert • Afstand: 12,9 kilometer (verkorting 7,8 kilometer) • Gratis parking in de Mesenstraat (langs het bos) • Glooiend parcours • Niet geschikt voor rolstoel en kinderwagen • Bij nat weer: laarzen aanbevolen

Ploegsteert ligt tegenwoordig in Wallonië, en hier is er nog geen wandelnetwerk. We behelpen ons met de zeshoekige witte borden die de de oude nummering van wegen en wegels weergeven, zoals die gold in de Atlas van Buurtwegen uit 1841. C staat voor ‘chemin’ (weg), S voor ‘sentier’ (wegel). Op de kruispunten staat telkens een houten paal met een nummer (in een klein cirkeltje). Aan Vlaamse zijde is het makkelijker: hier volgen we gewoon het wandelnetwerk Heuvelland.

De Plugstreets!

We starten onze wandeltocht aan het memoriaal voor de Britse vermisten uit de Eerste Wereldoorlog. Het werd ingehuldigd in 1931 en bevat de namen van 11.390 gesneuvelde maar niet begraven soldaten. Naast het memoriaal bevindt zich het oorlogsmuseum Plugstreet 14-18 Experience (1). De naam van het museum komt van de Engelse troepen: Ploegsteert konden ze maar moeilijk uitspreken en zo werd het Plugstreet. De paden en verbindingsloopgraven naar het front, ten oosten van het dorp, werden ook al snel De Plugstreets genoemd.

We stappen even langs de hoofdweg in opwaartse richting, tot we aan paal 39 een pad (C15) kunnen nemen dat het bos van Ploegsteert (2) in loopt. Dit bos lag pal op het front en telt nog diverse bunkers, kraters en sporen van loopgraven uit de oorlog. Onder meer Winston Churchill, Adolf Hitler en Anthony Eden waren hier in de loop van de oorlog. In en rond het bos ligt een tiental Britse militaire begraafplaatsen.

Christmas Truce

Voorbij paal 40 stappen we op een pad dat de naam ‘Christmas Truce’ (3) kreeg, omdat het leidt naar de site waar het kerstbestand van 1914 wordt herdacht. Dit traject maakt ook deel uit van het parcours van de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem. Op het einde van dit pad zien we links het UEFA Christmas Truce Monument (4). Wie de verkorte wandeling maakt, gaat hier links, de anderen rechts. Zij zien iets verderop aan hun linkerzijde het houten kruis The Khaki Chums Christmas Truce (5), dat zich bevindt op de plaats waar de legendarische voetbalwedstrijd tussen Britse en Duitse soldaten zou zijn gespeeld. En volgens de overlevering door deze laatsten gewonnen met 3-2. Vanaf hier volgen we geruime tijd de C11, tot we aan paal 77 de Nieuwkerkebaan naar links kunnen nemen. Wat verderop nemen we rechts de Steenbrugstraat (opgelet: paal 74 ontbreekt).

45464748 Door de vallei van de douvebeek

We stappen nu recht op de Sint-Niklaaskerk van Mesen af en steken de Douvbeeek (6) over. Ze ontspringt op de Zwarteberg en mondt uit in de Leie in Waasten. Ze vormt ook de grens tussen Vlaanderen en Wallonië. Aan knooppunt 45 haken we in op het wandelnetwerk. Wat verderop lopen we op het traject van De Grote Keer (7) , een aloude omloop rond Mesen die nog jaarlijks tijdens de noveen van de H. Kruisverheffing al biddend begaan wordt. We steken de grote weg over en komen in het Iers Vredespark (8) . De ronde toren is een typisch Iers symbool en herdenkt alle Ierse soldaten die sneuvelden tijdens WO I. Eens het park door, maken we een toertje rond het Nieuw-Zeelands herdenkingsmonument (9), om dan langs een kronkelende asfaltweg af te dalen met een magnifiek zicht op de West-Vlaamse heuvels. Aan knooppunt 48 verlaten we het netwerk door links af te slaan.

De Hutteberg over

We steken de Douvebeek opnieuw over en klimmen langs de C3 langzaam de Hutteberg op. Aan paal 10/11 nemen we rechts een asfaltweg, om dan wat verderop aan het bord ‘verboden voor auto’s en brommers’ links een onooglijk aardewegje te nemen (opgelet: paal 12 ontbreekt). Aan paal 3 bereiken we de top van de Hutteberg, tijdens de oorlog ook Hill 63 (10) genoemd, naar de hoogte van de top. Afdalen van deze top is bij nat weer geen lachertje: hou je vast aan de takken van de bomen en… kleine stapjes nemen! Eens beneden maken we nog een lusje door het bos om onze startplaats weer te bereiken.

Horecatip

Tegenover het Memoriaal vind je l’Auberge. Begonnen in 1932 als een eenvoudig drankstelletje aan het bos, is het nu een aangename en verzorgde horecazaak, waar je de bijzondere sfeer van de oorlogsherdenking goed kan voelen. Bijvoorbeeld door de ‘Plugstreet Triple Blonde’ te proeven.

Mesenstraat 159 Ploegsteert – gesloten op maandag en dinsdag