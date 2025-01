KORTWEG! Op stap met KW langs de Ieperboog – De gevechten rond Bellewaerde

Dit is een winterse doorstapper, geschikt voor de geoefende wandelaar of voor zij die eens goed in de modder willen ploeteren. De Ieperboog was het strijdtoneel in de Eerste Wereldoorlog, nu heerst rust op de groene heuvelkam.

PRAKTISCH • Met de gps via Route You: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/15980191 • Afstand: 15,2 kilometer • Gratis parking aan OC In ’t Riet, Seelbachdreef 4, Zillebeke • Wandelnetwerk Ieperboog • Glooiend parcours • Niet geschikt voor rolstoel en kinderwagen • Buslijn 80 (vanaf station Ieper), halte Zillebeke Bellewaerde – inpikken aan knooppunt 73

Alle water uit de vallei komt samen in de Zillebekevijver. Deze tocht leidt ons over de hoogste toppen van de Ieperboog en laat ons genieten van mooie vergezichten op het komvormige dal waarin Ieper verscholen ligt.

Het gaat snel omhoog. Een gure noordwestenwind snijdt over de heuvelkam. Net voorbij een verlaten boerderij in de Schachteweidestraat gaan we linksaf op een pad tussen de akkers. In de Canadadreef is een weide omsloten met WO I-restmateriaal. Wat verder gaan we rechtsaf op een smal paadje. In de natte weide werden na de oorlog de resten van tanks gedumpt. Het was een populaire plek voor oorlogstoeristen. In 2018 werd een deel ervan uit de grond gehaald door archeologen. Je ziet hier wel vaker metaaldetectoristen aan het werk op zoek naar WO I-memorabilia.

Bij het gehucht ’t Hooge is zwaar slag geleverd, zowel ondergronds als bovengronds. In het Museum Hooge Crater (1) wordt die donkere bladzijde uitvoerig geïllustreerd met talrijke verhalen en artefacten. We gaan rechtdoor in de Bellewaerdestraat. Net voor het Hof van Bellewaerde gaan we linksaf op een onverhard pad dat ons langs het zogenaamde Kraterbos (2) brengt. Het bos is bezaaid met kraters, stille getuigen van de gevechten die hier plaatsvonden in 1915.

Waar we rechts de Oude Kortrijkstraat volgen, ligt ter hoogte van een eenzame wilg rechts van de straat een munitiedump van oude mortierhulzen in de beek. Wat verderop houden we rechts aan om via de Kasteeldreef af te dalen naar pretpark Bellewaerde, waar de geur van warme wafels ons tegemoet waait.

We draaien rond het oudste pretpark van het land om de Meensesteenweg te bereiken. Aan de overkant stappen we verder op een onverhard pad dat voorbij een verlaten villa overgaat in asfalt. Tussen het struikgewas van de Gasthuisbossen (3) liggen de resten van Duitse bunkers. In dit provinciedomein werd begin december nog een Duitse shelter gevonden langs een pad (niet op deze route). Deze machtige bossen werden tijdens de oorlog compleet kaal geschoten. De heraanplanting van het eeuwenoude bos dateert van de jaren 1920.

We gaan door een weide waar vanaf de lente weer koeien grazen. Waar we de Pappotstraat dwarsen en in een tweede weide terechtkomen, ligt rechts een bult met wat bomen op. Om deze strategische positie heeft zich tussen 2 en 13 juni 1916 de bloedige slag om Mount Sorrel afgespeeld. Eigenlijk was het bedoeld als afleidingsmanoeuvre van de Duitsers om zoveel mogelijk geallieerde troepen van de Somme in Frankrijk naar hier te lokken. In die 11 dagen lieten maar liefst 5.765 Duitse en 8.430 Canadese soldaten het leven.

De wandeling gaat via een vlonderpad door Hill 60 (4), een door mijnkraters en loopgraven getekend gebied. De Britten wilden dat Ieper als ruïnestad bleef bestaan, als eeuwig eerbetoon aan de gevallen soldaten. Dat was niet naar de zin van de Belgen die hun ooit zo trotse lakenstad wilden heropbouwen. En dat gebeurde ook. Een Brits officier was daar zo kwaad over, dat hij zijn eigen stukje land kocht als eerbetoon aan zijn kameraden. Het werd, en is dat nog steeds, een populaire plek voor oorlogstoerisme.

De panoramafoto aan de spoorwegbrug biedt een prachtig beeld van hoe het hier vroeger was, voor de grote mijnontploffingen van 7 juni 1917.

De Molenbosstraat komt uit op Provinciedomein Palingbeek. Net voor het begrazingsblok gaan we rechtsaf om dan een korte lus naar links te maken langs twee vijvers, ontstaan door het stuwen van een beek. Waar we de Palingbeek verlaten, volgen we de Komenseweg even links via het fietspad om dan vanaf het Larch Wood Cemetery een pad heuvelafwaarts tussen de akkers terug naar Zillebeke te volgen.

Horecatip: themacafé Hooge Crater Museum In het café staat het vol met zogenaamde trench-art. De ontvangst is altijd hartelijk. De ideale plek om even op adem te komen met een koffie of Sint-Bernardus, met een croque of boterham. Gesloten op maandag en dinsdag. Meenseweg 467, Zillebeke. www.hoogecrater.com

