Kortweg! Op stap met KW doorheen de groene rand van Kortrijk

Stadsgroen Marionetten vormt een buffer tussen de E17 en het glooiende ommeland van Kortrijk. Het is bovendien een gevarieerd wandelgebied, met leuke stops voor kinderen.

PRAKTISCH • Met de gps via RouteYou:https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/16022707. • Afstand: 6,2 kilometer. • Gratis parking ter hoogte van Bosstraat 19, Kortrijk. • Niet bewegwijzerd. • Glooiend parcours. • Niet geschikt voor rolstoel, kinderwagen of driewieler.

Van bos naar klei-ontginning naar stortplaats naar opnieuw bos, dat is in een notendop het levensverhaal van wat we nu kennen als Stadsgroen Marionetten. We volgen het hoofdpad en houden op de eerste splitsing links aan op het stijgende pad. De Libel (1) markeert het hoogste punt, 45 meter boven de zeespiegel. In de beginjaren van het stadsrandbos was dit een uitkijkpunt, nu nemen de bomen het zicht weg. Infopanelen verhalen over de geschiedenis van deze plek en de meest voorkomende fauna en flora.

Rood kiezelpad

Om de wandeling verder te zetten, keren we een stukje terug op het rode pad, dat als een slagader door het gebied loopt, en dalen we links de trappen af. Een mooi uitzicht op glooiende weiden en AZ Groeninge aan de rand van het Kennedypark ontvouwt zich. Waar het rode kiezelpad zich in twee splitst, houden we rechts aan in de richting van het ziekenhuis. We dwarsen schuinlinks de Cannaertstraat. Aan de overkant gaan we meteen links over een houten brugje het berkenbos in. Het pad kan er behoorlijk modderig bij liggen. Wat verder komen we op een grasvlakte waar we rechtdoor aanhouden.

De wilgentunnel aan de historische hoeve Te Couckx oogt uitnodigend. Toch is de hoeve sinds vorig jaar gesloten voor bezoekers. Er zit nog een kinderopvang en Gravelkids heeft er zijn vaste uitvalsbasis. De E17 is aangelegd op de landbouwgronden van deze eeuwenoude boerderij. We blijven het graspad rechtdoor volgen tot op het verharde fietspad waar we rechts afslaan.

Late roepingen

Het pad draait rond de parking van AZ Groeninge en eindigt aan een vervallen kapel. We gaan rechtsaf en komen zo in het bebouwde deel van stadswijk Marionetten. Net voorbij huisnummer 15 gaan we linksaf op een kiezelpad tussen de akkers. Vervolgens rechtsaf in de Munkendoornstraat waar we op het hoogste punt even op de rijweg moeten stappen. Wat verderop nemen we het eerste onverharde pad rechtsaf. Het is een populair MTB-pad, met mooie vergezichten.

In de Rollegemknokstraat gaat het rechtsaf. Aan het kruispunt gaan we rechtdoor in de Bosstraat. Het uitzicht op de hoeve in de vallei en daarachter de skyline van Kortrijk is er prachtig (2). In een bocht gaan we linksaf op het Kapellepad, een betonnen wandel- en fietspad tussen de akkers. We houden rechtdoor aan tot op de parking van het Don Boscollege, een middelbare school met een lange voorgeschiedenis. In de 19e eeuw was het zelfs even een plek waar geesteszieken op adem konden komen. Later werd het een school voor priesters en missionarissen. De afdeling ‘Late roepingen’ was tot ver in het binnenland bekend. In 1980 was het de eerste gemengde school van Kortrijk.

Toffe speelzone

Op het einde van de parking gaan we rechtsaf en stappen we links over een houten brug de boomgaard in. Wat verder gaan we rechtdoor in het berkenbos tot we het ‘rode’ pad bereiken waar we rechts afslaan. Naast het pad ligt een speelzone (3) met klauterhellingen en een behoorlijk steile glijbaan. Naast de Pontforthoeve bevindt zich een speelplein met nog meer avontuurlijke elementen. Op het binnenplein van de hoeve is een publiek toilet.

We dwarsen de straat en volgen een vlonderpad over een met riet omzoomde vijver (4). Het is een vroegere kleiput. In de winter zal je hier weinig beweging zien. Rechts van de vijver bevindt zich biologische bloempluktuin De Makker. Het pad houdt rechtdoor aan door een graasweide. De gracht rondom is amper zichtbaar vanop afstand. Op het einde wachten enkele steile trappen. Net voorbij de trappen gaan we rechtsaf op een smal bospad dat zich als een tunnel door de struiken wurmt. Paaltjes met witte strepen geven het pad aan en leiden ons terug tot aan de parking.

Horecatip In de zomer kan je terecht bij de pop-up Bar Anna in de Pontforthoeve. In de winter is de bistro van AZ Groeninge het enige horecapunt op deze wandeling. Volg route B050 in het ziekenhuis. Je kan er van ‘s morgens tot ‘s avonds terecht. Warme maaltijden tussen 11.15 en 14 uur en pannenkoeken vanaf 14 uur. www.azgroeninge.be

