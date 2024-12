Kortemark Schittert op 20 december voor de derde keer

Goed nieuws voor de kerstfans, want de derde editie van de feestelijke tractorparade ‘Kortemark Schittert’ komt er weer aan. Op vrijdagavond 20 december passeert weer een bonte stoet van feestelijk versierde landbouwvoertuigen doorheen alle dorpskernen van alle deelgemeenten van Kortemark.

De gemeente Kortemark werkt daarvoor opnieuw samen met de Landbouwraad. De karavaan vertrekt, onder begeleiding van de politie, om 17.30 uur aan woonzorgcentrum Blijvelde in de Hospitaalstraat. De bewoners krijgen met het verzamelen van al die voertuigen al meteen gratis een mooi klank- en lichtspel voor de deur. Van daaruit trekt de colonne doorheen Kortemark en doet Kortemark-Elle aan, daarna volgt opnieuw Kortemark, om vervolgens Handzame, Edewalle, Werken en uiteindelijk Zarren aan te doen. De tractorparade eindigt aan het Amersveldestadion in Handzame. Daar organiseren de deelnemende landbouwverenigingen een gezellig kerstdorp.

Aan de parade is ook een wedstrijd verbonden voor de mooist versierde tractoren. De drie mooiste tractoren ontvangen een prijs ter waarde van 100, 50 of 25 euro. Uit alle inschrijvingen wordt er eerst voorrang verleend aan deelnemers uit groot-Kortemark. Inwoners van groot-Kortemark krijgen ook voorrang om in te schrijven. Nadien kunnen ook deelnemers van buiten Kortemark zich inschrijven indien het maximum aantal inschrijvingen nog niet werd overschreden. De eerste 50 reguliere inschrijvingen worden toegelaten om deel te nemen aan de parade. Dichter bij het evenement zal alle concrete informatie te vinden zijn via de gemeentelijke website. Er zal een plannetje beschikbaar zijn, alsook het exacte uurrooster en een link naar een GPS-tracker. Deze link maakt het mogelijk om live te volgen waar de karavaan zich op dat moment bevindt. Ook op de gemeentelijk Facebookpagina zal in de loop van de maand december een pak info verschijnen. De lokale politie zorgt opnieuw dat de hele organisatie in veilige omstandigheden kan verlopen.