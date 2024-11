Komst van Sinterklaas naar ’t Leiezicht in Wervik zorgt voor kleine overrompeling

De komst van Sinterklaas en de Pieten naar Snackhuis-Tearoom ’t Leiezicht op het einde van de Akademiestraat in Wervik is een heel groot succes geworden. Er waren vooraf maar liefst 130 kinderen ingeschreven en dat zorgde voor een kleine overrompeling. ’t Leiezicht zat bomvol. Uitbaters Chantal De Meester en Jean-Paul Ledegen zijn er ondertussen ruim zes jaar aan de slag en namen voor de eerste keer het initiatief om Sinterklaas uit te nodigen.

De Heilige Man kwam per boot op de Leie. De boot van Tanguy Serroen was mooi versierd met ballonnen. Veel kinderen kregen om te zwaaien allemaal een kleurrijk vlaggetje met daarop Welkom Sinterklaas. De Stadsharmonie Wervik speelde ondertussen onder leiding van dirigent Victor Herman enkele passende Sinterklaasliedjes. De Stadsharmonie Wervik viert zaterdag trouwens Sint-Cecilia en was de komst van de Sint het begin van hun rondgang langs enkele cafés. Het feest gaat door in Wervik Stoasche.

Nadat hij veilig uit de boot klauterde, kwam de Sint naar binnen en mochten alle ingeschreven kinderen aanschuiven voor een snoepzakje. “We bestelden er eerst 80 maar de inschrijvingen kwamen heel vlot binnen en verhoogden we het aantal naar 100”, zegt uitbaatster Chantal. “Finaal kwamen we uit op 130 ingeschreven kinderen. Om het zo goed mogelijk en vooral veilig langs de Leie te laten verlopen, zorgden we voor een heel goede voorbereiding.”

Ook clown-ballonplooier Stef Accou uit Rekkem was van de partij en de jongens en meisjes kregen de kans om zich te laten schminken. De politie zag dat het allemaal goed verliep. Enig minpunt was de felle wind maar dat maakte de vele gezichtjes er niet minder blij om.

Hartverwarmend ook was dat verschillende bewoners van woonzorgcentrum Het Pardoen het vanuit hun kamer aan de kant van de Leie konden volgen.