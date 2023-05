Knokke-Heist investeert 150.000 euro in nieuwe openluchtfitness

Sportievelingen in Knokke-Heist kunnen zich vanaf nu uitleven in een nagelnieuwe openluchtfitness in het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark. De tien toestellen kan je individueel instellen én via een QR-code en bijhorende applicatie leer je alles over hoe het toestel zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Het gaat om een investering van 150.000 euro.

“Wie graag in de gezonde buitenlucht zijn conditie opkrikt, kan dat voortaan aan deze toestellen doen”, zegt Jan Morbee (GBL), schepen van Sport. “Onze faciliteiten hebben net als in Biarritz (Frankrijk) en Malaga (Spanje) de meeste geavanceerde toestellen op de markt.”

Makkelijk te gebruiken

De gemeente wil met de investering sporters en (hun) personal coaches naar het park naast het Schuttersplein lokken, om daar samen te trainen in groep. “De toestellen zijn voor iedereen zeer eenvoudig te gebruiken”, aldus Morbee. “Overal werd een instructiekaart aangebracht, die de oefening eenvoudig toont. Voor bewegende beelden kan je een beroep doen op een QR-code. Zo voert iedereen de oefening correct uit.”

Voor beginners en gevorderden

De installatie van de tien toestellen gebeurde door het gespecialiseerde bedrijf Kompan. “Jong en oud kan hier naar hartenlust sporten. Zowel beginners als ietwat meer gevorderde sportievelingen vinden hier hun ding. De gewichten op de toestellen zijn individueel in te stellen”, klinkt het nog. (MM)