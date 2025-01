Klaar voor een zalig weekendje met de tips van Bieke?

Wekelijks gaat onze medewerker Bieke Cobbaert op zoek naar de leukste weekendtips.

Van vrijdag 31 januari tot zaterdag 8 februari viert Filmfestival Oostende zijn 17de editie samen met Master actrice/regisseur Charlotte Vandermeersch. Dit negendaagse filmfeest wordt op vrijdag 31 januari geopend met de wereldpremière van Comeback, een film met Veerle Baetens, haar dochter Billie-Louise en Zwangere Guy. Op zaterdag 8 februari sluit 2050, een visueel indrukwekkende documentaire van Eric Goens over de impact van de klimaatcrisis op Antarctica, het festival af. Tussenin pakt FFO uit met een indrukwekkend programma met voor elk wat wils.

Driedubbel feest met Lady Linn

Op zaterdag 25 januari viert men in Koksijde 25 jaar cultuurcentrum CasinoKoksijde en 75 jaar Koninklijke Gemeentelijke Harmonie. Sinds januari 1990 hanteert Luc Note er ook het dirigeerstokje. Een driedubbel feest dat wordt gevierd met een galaconcert. Zo’n veertig enthousiaste muzikanten van alle leeftijden delen het podium met niemand minder dan Lady Linn. Een fijne uitdaging voor de muzikanten van de harmonie én een muzikaal cadeau voor het aanwezige publiek.

Acrobaten in een mattenspeeltuin

Op vrijdag 24 januari vindt de Belgische première plaats van de Nederlands-Vlaamse voorstelling MAT (7+) in cc Guldenberg in Wevelgem. Deze acrobatische voorstelling onderzoekt de kunst en kwetsbaarheid van het vallen. Want we vieren vaak onze successen en streven naar het hoogst haalbare, maar is vallen en weer opstaan niet minstens zo waardevol? Zeven acrobaten tonen hun kunsten in een gigantische mattenspeeltuin en doen dat ook nog eens over op zaterdag 25 januari in MaZ in Brugge.

Familiemusical Belle en het Beest

In de familiemusical Belle en het Beest voert Theater Terra jong en oud mee in het eeuwenoud liefdessprookje van de schone en haar beest. Een verhaal over liefde en acceptatie, verteld met humor, muziek en indrukwekkende decors. Op zondag 26 januari in cc Het Perron in Ieper en in de krokusvakantie op dinsdag 4 maart in cc de Brouckere in Torhout en op donderdag 6 maart in cc Gildhof in Tielt.

