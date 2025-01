Kinderen genieten van lasershooting tijdens tweede binnenspeeldag

De gemeente organiseerde opnieuw een binnenspeeldag. Na het succes van het gametoernooi vorig jaar, werd de sporthal van Rollegem-Kapelle dit jaar omgetoverd tot een lasershootarena. De jeugddienst van de gemeente Ledegem pakte vorig jaar voor het eerst uit met een binnenspeeldag. Het gametoernooi, dat toen plaats vond in De L!NK in Sint-Eloois-Winkel, werd een groot succes. “Dit jaar zetten we alles in het teken van actie en avontuur. We bouwden de sporthal van Rollegem-Kapelle voor één dag om tot een lasershootarena met obstakels, licht- en geluidseffecten en ruimte om strategieën te bedenken”, aldus schepen van Jeugd Emiel Debusseré (Lijst Burgemeester). Om alles vlot te laten verlopen, werd de binnenspeeldag opgedeeld in twee delen. ‘s Namiddags konden de kinderen van het eerste tot en met zesde leerjaar en de tieners zich volledig uitleven. ‘s Avonds was het aan de beurt aan de jongeren boven de zestien jaar. “Met deze binnenspeeldag brachten we jongeren in beweging tijdens deze koude en donkere periode van het jaar. Dit lasershootevent was niet alleen actief en uitdagend, maar bracht ook een unieke beleving voor jongeren naar de gemeente”, aldus de schepen. (BF/foto JS)