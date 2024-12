KIJK – Bellewaerde pakt uit met rolschaatspiste: “Duurzamer en origineler dan ijspiste”

“Zo heb je kerst nog nooit meegemaakt.” Het Ieperse Bellewaerde Park haalt alles uit de kast voor een tweede kerstwinter met “verwondering achter elke hoek”. De grootste kerstattractie is de rolschaatspiste. “Niet goedkoop, maar wel duurzaam en origineel.”

“In 2006 waren wij pionier met onze kerstopening en sinds 2023 doen we dit opnieuw op vraag van de bezoekers”, zegt parkdirecteur Stefaan Lemey. “Omwille van de lovende reacties vorig jaar hebben we een half miljoen euro extra geïnvesteerd om de decoratie en het aanbod aan animatie naar een hoger niveau te tillen.”

Deze winter is geen sprake van de zeven ‘gewone’ parkdelen, zoals Canada of de recente Mundo Amazonia: het park is ingedeeld in vier nieuwe kerstzones met een eigen thema en inkleding. Ze bevatten overdekte extra’s voor jong en oud bij de bestaande attracties en dieren. In ‘Santa’s Village’ kan je de kerstman ontmoeten in zijn huis en zijn chalets opgetrokken die onder meer glühwein, chocolademelk en tartiflette serveren. In de zone ‘Bubble Dreams’ prijken levensgrote sneeuwbollen met wintertaferelen vanbinnen en in ‘Magic Forest’ maken gigantische paddenstoelen deel uit van een kleurrijk lichtspektakel. Daar wordt ook een nieuwe acrobatische show gespeeld rond vuurvliegje Lucioza dat uit haar nest valt en zo haar lichtjes verliest.

Ieperse ijspiste

De vierde kerstzone heet ‘Aztec Alps’ en zet in op après-ski in het gewone parkdeel Mexico. De extra’s daar omvatten de kerstfilm Sleigh Ride in 4D, de indoor Snowmen Playground en een overdekte rolschaatspiste. “Iets origineel”, stelt Filip Van Dorpe, marketingdirecteur van het park. De ijspiste op de kerstmarkt van Ieper ligt amper een vijftal kilometer verder. “Veel kerstmarkten hebben al een ijspiste”, stelt ook Lemey. “Wij willen ook de kaart van de duurzaamheid trekken. Het is niet goedkoop, maar het is een belangrijke extra. De piste is vooraf getest door een aantal mensen en zeer positief bevonden.”



Huzarenstukje na Halloween

De transformatie van Halloween naar kerst had veel voeten in de aarde. “Onze technische en operationele diensten hebben terug fantastisch werk afgeleverd, een huzarenstukje”, aldus Lemey. “Het is niet te onderschatten: amper in een viertal weken moesten ze erin slagen om het hele Halloween-gebeuren af te bouwen en tegelijkertijd al starten met de opbouw van de kerst- en winterdecoratie. Ook door de samenwerking met externe partners kunnen we daarin slagen.”

Kerst in Bellewaerde blijkt in de lift te zitten. “Vorig jaar is de vonk duidelijk overgeslagen en het bleek een succeseditie. Aan de voorverkoop en reservaties van groepen zien we nu al dat het opnieuw een succes wordt.” Ook in de winter blijft het park inzetten op beleving en animatie op maat van families. “Maak warme herinneringen met het hele gezin. Want daar draait kerst toch om?” (TP)