Kersvers Koksijds burgemeester Loones lanceert nieuwe communicatiestrategie met ‘kermisbrief’ op zijn Facebookpagina

De voorbije jaren van de legislatuur zette Sander Loones vanuit zijn oppositiezetel regelmatig het thema ‘kermis in Oostduinkerke’ op de agenda van de gemeenteraad. De Oostduinkerkenaars werden enkele jaren geleden voor een voldongen feit gezet waar niemand blij mee was: de foorkramers moesten van hun aloude locatie in Oostduinkerke-Dorp verhuizen naar de parking aan de gemeenteschool in de Dorpsstraat. Een van de eerste actiepunten voor burgemeester Sander en zijn nieuwe beleidsteam: de kermis moet terug naar de dorpskern.

Dinsdagochtend postte Sander Loones op zijn gloednieuwe Facebookpagina ‘burgemeester Sander’ een brief aan Kristof Dorné, zonecommandant van Brandweer Westhoek. De concrete vraag in de brief is dat de brandweerafdeling een oplijsting zou maken van de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om de kermis in september opnieuw te organiseren in de historische locatie, met name in de Leopold II-laan, dicht bij de lokale handelaars, en liefst ook met gebruik van de parkeerzone achter het Erfgoedhuis en het binnenplein van het NAVIGO Visserijmuseum.

Sander Loones bevestigt inderdaad dat hij deze officiële brief op zijn Facebookpagina heeft gezet. “Er zal voortaan een nieuwe wind waaien in de communicatiestrategie van het bestuur. We zullen geregeld een ‘blik van achter de schermen’ en ‘leuke weetjes’ posten op onze sociale media. Dit gaat dan over zaken waarvoor een persbericht wat te omvattend, te log zou zijn. Maar zo kan iedereen wel beter meevolgen met wat er allemaal leeft in onze gemeente. De moeite dus om die Facebook pagina ook te volgen! Vanzelfsprekend zullen we daarnaast nog altijd blijven werken met persuitnodigingen, -berichten, -babbels,… Specifiek over de kermis in Oostduinkerke: dit leeft enorm in onze dorpsgemeenschap. Op de installatievergadering noemde Team8670 dit nog puur symbolisch en dus niet belangrijk… terwijl dit simpele bericht het tegenovergestelde bewijst. Ik heb er niets rond gepusht en onmiddellijk is het al tientallen keren gedeeld … De gemeente is geen bedrijf, maar heeft ook een ziel. De laatste jaren is daar veel te weinig rekening mee gehouden. Welnu, het nieuwe bestuur zal wél het DNA van onze dorpen naar waarde schatten. En dus moet de kermis terug naar ‘t hartje van ons dorp. En dus komen er ook terug strandcabines op Duinpark. En dus etc. …”

Sander kreeg de bevestiging van de zonecommandant dat zijn vraag eerstdaags zou worden besproken.