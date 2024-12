Kerstvakantie van start met ‘Maldegem Wintert’: “Parade trekt door dorp”

Aan het begin van de kerstvakantie staat in Maldegem de eerste editie van ‘Maldegem Wintert’ op het programma. Het gemeentebestuur, Shoppen@Maldegem en Unizo slaan de handen in elkaar voor een sfeervol evenement boordevol kerstplezier. Op vrijdagavond gaan in het centrum de festiviteiten om 17.30 uur van start met een optreden van een vuurspuwer.

Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 december wordt Maldegem omgetoverd tot een heus kerstparadijs. Na de spectaculaire aftrap met vuurspuwer trekt op vrijdagavond vanaf 19.30 uur de verlichte kersttractorenparade door het dorp, die ook langs het marktplein passeert.

“We vinden het geweldig dat we voor de bewoners en kijklustigen langs het parcours opnieuw voor een mooie optocht in echte kerstsfeer kunnen zorgen”, zegt de secretaris van de bedrijfsgilde Maldegem-Adegem, Els Martens. “Bovendien zorgen Kom op tegen Kanker Maldegem en Ferm op het marktplein voor een gezellige kerstsfeer, uiteraard met de nodige drankjes en hapjes”, klinkt het. Ook de Maldegemse middenstand zet komend weekend zijn beste beentje voor. Zo zijn tal van zaken langer geopend en zette Shoppen@Maldegem een mooie eindejaarsactie op touw. Op zaterdagvoormiddag zorgt een muziekgroepje dan weer voor extra sfeer en gezelligheid op de Adegems Boerenmarkt. Verschillende handelszaken, zowel in Maldegem als in Adegem, delen op de stoep voor hun zaak ook een kleine traktatie uit. Komende zondag vindt op het marktplein dan weer de allereerste ‘Warmste Markt’ plaats.

M-bonnen

“Met 17 standhouders bieden we met onze sfeervolle kerstmarkt een gevarieerd aanbod aan producten aan ten voordele van het goede doel”, klinkt het bij de organisatoren. “Bij valavond voorzien we ook een leuke lichtact en de deelnemende handelszaken zijn geopend van 14 tot 18 uur. Het moment bij uitstek om nog leuke cadeautjes te vinden. Bovendien kunnen shoppers heel het weekend M-bonnen ter waarde van 50 euro winnen. Op zaterdag kunnen biljetten gedeponeerd worden in de urne bij L’une et L’autre in Adegem en op zondag in de urne bij De Gouden Leeuw in Maldegem. De winnaars worden telefonisch op de hoogte gebracht.”