Kerstmis in stallen en beelden uit alle windstreken

Een kerk vol kerstbeelden en -stallen van over de hele wereld, dat is het thema van de tentoonstelling die loopt van 21 december tot 5 januari 2025 in de Sint-Pieterskerk van Oostkamp. De verschillende beelden en kerststallen komen uit de privécollecties van Michael en Greet Moyaert-Van Engeland en van Joris en Moniek Missiaen-Inghelbrecht. De verschillende tentoongestelde kerststallen zijn meestal met de hand vervaardigd en opgebouwd in diverse materialen zoals keramiek, ijzer, jute, palmbladeren, kokosnoten, hout, wol, glas of gerecycleerde materialen. Van walnootformaat tot levensgrote exemplaren, van traditionele kerststallen tot meer hedendaagse moderne exemplaren. “Ik speur al jaren naar bijzondere uitwerkingen van het kerstgebeuren, beelden, kerststallen en verzamelde kunstwerken van kunstenaars van dichtbij tot veraf. Zo behaalt onze collectie en tentoonstelling een hoog niveau met materiaal van over de hele wereld. In het totaal zullen ongeveer 500 taferelen te zien zijn op deze tentoonstelling”, weet Michael Moyaert. Voor Michael begon deze passie op 8-jarige leeftijd toen hij samen met zijn oma, die veel waarde hechtte aan traditie van Kerstmis, hielp het stalletje te plaatsen. “Na haar dood heb ik het stalletje geërfd. Kort daarop kreeg ik van mijn moeder een stalletje dat ze in Mexico had opgepikt. Zo ontdekte ik dat er veel variatie bestond en sindsdien verzamel ik kerststalletjes. Ik ben niet gelovig, maar de warmte en gezelligheid die een kerststalletje uitstraalt, vind ik fantastisch. De symboliek is universeel en de variatie is eindeloos. Anderzijds speelt nostalgie ook een rol. Als mijn oma er nog zou geweest zijn, zou ze trots zijn,” vertelt Michael erbij. Deze expositie loopt bovendien op een bijzonder moment. In 2025 bestaat de Sint-Pieterskerk 850 jaar en kent ze haar romaanse oorsprong van bij de bouw in 1175. (GST)

Meer info: www.pamoya.be en www.hoek.tk en www.stfranciscusoostkamp.be