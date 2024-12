Kerstmarktcomité zet de kerstman op een ooievaar

Het Kerstmarktcomité van Poelkapelle trapte de eindejaarsperiode af met het aansteken van de kerstverlichting. Die kreeg met de nieuwe projectie van de kerstman op een ooievaar een verwijzing naar het Guynemermonument. De projectie bewonderen kan onder meer tijdens de kerstmarkt op zaterdag 21 december.

Dat Poelkapelle al jaren bekend staat als een van de mooist versierde dorpen in de regio tijdens de eindejaarsperiode heeft het te danken aan Poelkapelle In Actie. Dat comité zorgde onder impuls van Peter Seys, Hans Vanthourenhout, Luc Ameel en Jan Decruyenaere in 1996 voor de eerste kerstversieringen, die geleidelijk aan en dankzij een ontbijtenactie ieder jaar uitbreidde.

In 2019 nam het Kerstmarktcomité de fakkel over en ging op dat elan verder. Vorig jaar kon de kerstverlichting dankzij het Burgerbudget uitgebreid worden met de aankoop van een projector die een kersttafereel op de kerktoren afbeeldt. “Dit jaar hebben we een nieuwe projectie van de kerstman die op een ooievaar zit, een verwijzing naar het Guynemermonument”, zegt Matthijs Quartier. “We laten ieder jaar een nieuw beeld maken bij een Nederlandse firma. Comitélid Jonas Vanthomme heeft het beeld ontworpen.”

Kerstmarkt

Op vrijdagavond 29 november werd de kerstverlichting feestelijk aangestoken met een gezellige drink op het Guynemerplein, een voorproefje van de kerstmarkt die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 21 december. “Ook dit jaar mikken we op tien à vijftien kraampjes”, pikt Jakob Vervisch in. “De meeste standjes zijn van lokale verenigingen die eten en drank serveren om hun kas te spijzen. Net zoals elk jaar is er opnieuw een gratis draaimolen voor de allerkleinsten. Normaal komt er ook een viskraam, maar die zal betalend zijn. Nieuw dit jaar is dat de eerste Kerstloop door de kerstmarkt zal passeren.” (TOGH)

De kerstmarkt gaat van start om 17 uur. Meer info op de Facebookpagina Kerstmarkt Poelkapelle.