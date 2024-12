Kerstmarkt Ons Dorp weer op het Volksplein

Op zaterdag 14 december vindt de jaarlijkse kerstmarkt op de wijk Ons Dorp plaats. Na twee edities op de parking van wzc Andante en LDC Allegro kiest het wijkcomité voor een terugkeer naar de vroegere locatie op het Volksplein.

“Het is al vier jaar geleden dat er nog een kerstmarkt was op het Volksplein. Door de coronacrisis was er twee jaar geen kerstmarkt. De laatste twee edities vonden plaats aan het woonzorgcentrum verderop in de Volkslaan”, zeggen Gino Claus en Conny Grouwet van het wijkcomité Ons Dorp.

“De parking tussen de gebouwen aan het wzc bleek echter een tochtgat, waar het moeilijk is om een gezellige kerstsfeer te creëren. Bovendien zagen heel wat wijkbewoners er tegenop om naar daar te komen. Vooral op vraag van de marktkramers en standhouders keren we nu terug naar het Volkspleintje. We hopen nu weer meer volk te lokken naar het pleintje, dat met een 20-tal kramen gezellig vol zal staan.”

Prijzen

Naast tal van eet- en drankstandjes zullen er onder meer kraampjes met typische kerst- en eindejaarspulletjes staan. Sfeercafé Ons Dorp doet mee met een cavabar. The Golden Catalan Friends zorgen voor dansoptredens en ook de Kerstman en Rudolf tekenen present. De bezoekers aan de kerstmarkt kunnen mooie prijzen en waardebonnen winnen, geschonken door de lokale handelaars. Deelnemen kan door een bon in te vullen aan de stand van het wijkcomité. De kerstmarkt begint om 17 uur en eindigt om 23.30 uur.

Kerststal

Naar jaarlijkse gewoonte vindt op de dag van de kerstmarkt de opening van de kerststal in de Sint-Janskerk plaats, met sfeermuziek en stemmige kerstbeelden op groot scherm.

“Deze keer bouwen we een eenvoudige kerststal met twee stalen palen en een dak in boogvorm. Ook zullen we de kerstpoppen van de ontwijde Sint-Franciscuskerk gebruiken”, weet Christian Buyse. Een bezoekje aan de kerststal in de kerk kan dagelijks van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 16 uur. (CB)