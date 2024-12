Kerstmarkt met dansoptredens en Pakjestruck van Joe

De nieuwe formule van de stedelijke kerstmarkt, gespreid over drie dagen, is een succes geworden. Er kon onder meer genoten worden van optredens door het Houtlands Harmonieorkest en de lokale dansscholen Tomorrow’s Dance Factory en Effort en door de Wijnendaalse volksdansgroep Danspas. Op zaterdagavond was er de kersteditie van Vlaanderen Zingt. Op zondag, met droog weer, kwam de Pakjestruck van radiozender Joe langs. Die zorgde voor heel wat ambiance en voor steun aan het goede doel, met name kinderen die in armoede leven. In de namiddag, toen de kunstsneeuw over de hoofden dwarrelde, kwam er heel wat volk opdagen. Er konden ritjes in een koets gemaakt worden en aan de kerstchalets was er een resem lekkers verkrijgbaar. (foto JS)