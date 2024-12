Kerstmarkt maakt plaats voor… kerstbos

In Nieuwkerke wordt in het weekend van 13 en 14 december geen kerstmarkt maar wel een kerstbos georganiseerd. De initiatiefnemers van dit nieuwe event zorgen voor winterse magie in het Louftjebos. “Elke tak en ieder blaadje zorgt voor verwondering”, zegt Valérie Pittellioen van Tope.

Het zijn drie Nieuwkerkse verenigingen die het kerstbos organiseren: Ferm, Tope en Lat Je Goan. Tope en Lat je Goan zijn relatief nieuw in het verenigingsleven. Tope organiseerde met de kermis de tweede muziekkwis, Lat je goan de tweede zeepkistenrace. Ferm is één van de sterkste verenigingen van het dorp.

Sterrentent

Het idee om met een kerstbos uit te pakken is al vast vernieuwend. “Na de kermis deze zomer vonden we een nieuw initiatief wel kunnen maar zagen niet direct iets in de klassieke kerstmarkt”, weet Valérie Pittellioen. “We hopen dan ook dat het bos voor de bezoekers een meerwaarde zal zijn. We plaatsen naast een sterrentent ook chalets en een drankentap met bier uit de Ardennen. We voorzien daarnaast ook hapjes en warme dranken alsook winterse spelletjes zoals nagelen en vier op een rij. In het bos staan natuurlijke spelelementen opgesteld voor de kinderen.” Aan de ingang van het bos voorziet de organisatie een postbus voor de brieven naar de Kerstman en er is verder ook een fotohoek voorzien. “Ideaal moment om een gepersonaliseerde kerstkaart te maken.”

Speelbos

Het Louftjesbos ligt tussen de Dranouterstraat en de Korte Mooiaardstraat in Nieuwkerke, achter het brandweerarsenaal en werd opengesteld in 2015. Het speelbos is ongeveer 1,2 hectare groot ‘Louftjesbos’ verwijst naar de naam van de molen die er vroeger in de buurt stond. Deze molen werd in de volksmond Loufs molen genoemd. De ingang naar het kerstbos is via de nabijgelegen parking.

Het kerstbos is open op vrijdag 13 december vanaf 18 uur, op zaterdag 14 december vanaf 16 uur. De kerstman is aanwezig op zaterdag.