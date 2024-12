Kerstmarkt in Huize Proventier

Op zaterdag 7 december organiseert de Zorgsite Proventier opnieuw de jaarlijkse kerstmarkt. “Dit jaar heeft die niet enkel plaats in woonzorgcentrum Huize Proventier, maar breiden we de gezelligheid uit over de volledige zorgsite”, zegt schepen van Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen-Vooruit).

Van 10 tot 18 uur kun je doorlopend kerstshoppen in woonzorgcentrum Huize Proventier zelf, waar er tal van standhouders, verwarmende soep, verfrissende drankjes en lekkere pannenkoeken zijn. Vanaf 14 uur kan je ook de andere dienstverleningen leren kennen. In LDC De Bres in de Veurnestraat kan je meer informatie verkrijgen over de werking en/of activiteiten van LDC De Bres, Nestor en de dienst Seniorenzorg. “De kerstmarkt is niet alleen een mooi moment om mensen kennis te laten maken met de werking van de seniorendiensten van de stad, we trekken het woonzorgcentrum ook open voor mensen van buitenaf. Met de opbrengst van de drankverkoop wordt altijd iets gekocht dat het leven in Huize Proventier voor onze bewoners nog leuker maakt. Na de vorige edities werd een duofiets en een digitale belevenistafel aangekocht”, aldus schepen Vanderhaeghe. (AHP)