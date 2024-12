Kerstmarkt en Kerstrun voor de bewoners van De Vleugels

Ook dit jaar is er opnieuw de bekende kerstmarkt ten voordele van de bewoners van De Vleugels. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 december wordt de Grote Zaal, ingang Stokstraat, opnieuw tot een sfeervolle kerstmarkt omgetoverd. Op vrijdag zijn de deuren geopend van 10 tot 18 uur en op zaterdag van 13 tot 18 uur.

“We verwachten dit jaar heel wat standhouders. Nu al schreven er 40 zich in”, vertelt Frank De Smedt van De Vleugels. “Op vrijdag komt het jongerenkoor in de voormiddag om 10.30 uur en twee keer in de namiddag de bezoekers vergasten op heel wat kerstliedjes. Nog op vrijdag zijn er in het buurtrestaurant pitabroodjes en belegde broodjes te verkrijgen. Vooraf bestellen kan via devleugels.be/kerstmarkt. De opbrengst gaat naar een bewonersgericht project dat we volgend jaar willen financieren. Verder mag men zich verwachten aan heel wat lekkers, zoals aperitiefbordjes, hapjes, cava picon, heel wat standen met leuke hebbedingen, feestelijke souvenirs en kerstgeschenken, en in de namiddag verwenbordjes. Onze winkel ‘t Alternatief is ook open en daar kan men een grote keuze aan geschenken en lekkers vinden.”

Op zaterdag vindt dan naast de Kerstmarkt ook de jaarlijkse Kerstrun plaats. “We tellen nu al meer dan 100 inschrijvingen maar inschrijven kan nog steeds. De Kerstrun vindt plaats op de campus en in de directe omgeving van De Vleugels. Er zijn vijf verschillende parcours uitgetekend waarvan er twee toegankelijk zijn voor mensen met een beperking”, legt Frank uit.

Praktisch

Om 13.30 uur start de Kinder-Ouder-Run (100 meter), om 13.45 uur start de Kids Run 1 (500 meter), om 14.15 start de de Kids Run 2 (1 km), om 15 uur is er de Family Run (2,5 km) en om 16 uur vindt de Ho Ho Ho Run (7,5 km) plaats. Deelnemen aan deze run kost zeven euro. Wil je deelnemen aan de andere runs, dan tel je vijf euro neer. (ACK)

Meer info en inschrijven: kerstrun.klerken@gmail.com of de Facebookpagina ‘Kerstrun Klerken’.